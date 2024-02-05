Є дві прості формули: як пити воду, щоб схуднути

Без регулярного поповнення запасів рідини годі й мріяти про струнку фігуру, адже вода — найважливіший будівельний матеріал людського організму. Вона підтримує роботу травного тракту, позитивно впливає на терморегуляцію та забезпечує освіження та енергію під час інтенсивних фізичних навантажень. Питна вода також може стримувати тягу до їжі, що значно полегшує дотримання жорстких правил дієти. Вживання щонайменше 2,5 літра води на день прискорить метаболізм і дасть вам енергію для продовження схуднення. Вода сама по собі не зменшить кількість жиру в організмі, але вона є найважливішим доповненням до дієти для зменшення ваги. Вода створює середовище, в якому жир засвоюється швидше, пише tadar.pl.

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Правильну кількість води під час дієти можна розрахувати. Існує два способи розрахунку водного балансу. Перший спосіб полягає в тому, щоб замінити кількість з'їдених калорій необхідною кількістю води — на 1 ккал ви повинні випивати 1 мл води. Якщо ви сидите на дієті з калорійністю 1500 ккал, щоб дізнатися, скільки води вам потрібно пити, щоб схуднути, просто переведіть калорії в мл.

Другий спосіб — розрахувати потребу в рідині, виходячи з маси тіла. На кожен кілограм ваги потрібно випивати 30 мл води. Отже, якщо ви важите 65 кг, вам потрібно випивати щонайменше 2,16 літра води щодня!

Щоб пам'ятати про це, добре мати під рукою портативну пляшку з водою. Носячи її з собою, ви завжди будете знати, що настав час зробити ковток.

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Перш за все воду беріть чисту й прохолодну. Тому що така вода мотивуватиме ваш організм прискорювати метаболізм і підвищувати температуру тіла, щоб зігріти напій. Обов'язково вибирайте високомінералізовані води, оскільки вони мають найвищу концентрацію мінералів.

З чим пити воду, щоб схуднути? Вода зі свіжим зеленим огірком буде найменш калорійною. Цей овоч складається практично лише з води та має негативний баланс калорій. Додайте огірок у чашку для пиття, киньте кілька кубиків льоду та насолоджуйтеся фігурою своєї мрії.

Вода з лимоном також низькокалорійна та допоможе вам позбавити організм токсинів, зменшити тягу до солодкого та забезпечити себе цінним вітаміном С. Просто випийте склянку води зі шматочком лимона за 15 хвилин до запланованого прийому їжі. Тільки пам'ятайте, що в питті води та схудненні найголовніше — це регулярність.

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