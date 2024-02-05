«Дай нам, Боже, тих грошей»: alyona alyona відповіла на звинувачення MELOVIN

4 лютого відбулося оголошення результатів голосування Національного відбору на «Євробачення-2024». Перемогу виборов дует alyona alyona та Jerry Heil з композицією «Teresa & Maria». Тож, саме вони представлять Україну вже у першому півфіналі «Євробачення-2024», який відбудеться 7 травня 2024 року у Мальме (Швеція). За них проголосувало 723,3 тисяч глядачів. На другому місці YAKTAK — 107 глядачів, на третьому — MELOVIN — майже 83 тисячі. Саме MELOVIN в коментарях натякнув на необ’єктивність результатів і те що Нацвідбір нібито був «куплений».

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«Знаєте, я постійно кажу одне й теж: „Дай нам, Боже, тих сил і тих грошей, про які всі думають, що вони в нас є“, — прокоментувала alyona alyona звинувачення співака у етері „Сніданку з 1+1“. — Я не уявляю, скільки треба заробляти, щоб оплатити таку кількість людей. Якщо люди думають, що вони в нас є, і ми б їх витрачали не на збори, а на такі речі, і не писали б якісну та класну пісню, яка потрапить до серця, то нехай вони в нас будуть».

Jerry Heil додала, що номер до виступу на головній сцені Євробачення у травні ще зазнає змін та вони з alyona alyona дослухаються до порад членів журі Нацвідбору-2024.

Подробиці Нацвідбору та скандали, що з ним повʼязані, у нашому матеріалі.

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