Порошенко повинен відшкодувати Україні $ 210 млн збитків за незаконно привласнений нафтопровід «Самара — Західний напрямок». Про це пише політичний експерт Петро Олещук, коментуючи рішення Верховного суду України про повернення нафтопроводу у держвласність.

ВІДЕО ДНЯ

За словами експерта, весь час, поки нафтопровід не перебував в державній власності Україна щорічно втрачала 41−42 млн доларів.

«Рахуємо. Номінальна вартість труби — мізер як для такого активу — $ 23 млн. За рік труба заробляла 41−42 млн доларів. Перебувала труба у власності незрозумілих людей з 2016 по 2021 рік. Не важко порахувати, що збитки — 210 млн доларів. І хто їх має компенсувати? Очевидно, той олігарх, який заробляв на трубі, а саме Петро Олексійович», — зазначає експерт.

Як повідомив Олещук, нафтопровід потрапив до активу Порошенка за допомогою Медведчука у 2016 році в обмін на втрачений через націоналізацію росією завод Порошенка в Криму.

РЕКЛАМА

«За словами журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, труба була своєрідним бартером між путіним та Порошенком. Це було своєрідне „дякую“ від путіна Порошенку за завод Порошенка в Криму, який перейшов у власність росії. До речі, як розповідав сам Медведчук, у схемі „труби“ була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з на той час президента Порошенка і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», — зазначив експерт.

Як повідомлялося, Верховний суд остаточно визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок» (частина якого більш відома як «труба Медведчука-Порошенка»).

РЕКЛАМА

За показами правоохоронцям самого Медведчука, у 2016 році до нього звернувся на той час президент Порошенко з проханням допомогти привласнити нафтопровід, враховуючи контакти Медведчука з керівництвом російської федерації.

Як зізнався Медведчук, Порошенко вирішував всі адміністративні питання з незаконного привласнення труби: суди, прокуратура, АМКУ, ФДМ приймали рішення, необхідні для особистих інтересів на той час президента Порошенка.

РЕКЛАМА

Фото pixabay

347

Читайте нас у Facebook