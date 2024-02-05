Келлі Кларксон виглядає приголомшливо: співачка схудла на 40 кілограмів і зробила нову зачіску

Співачка Келлі Кларксон, яку суд зобов'язав платити колишньому чоловікові аліменти в розмірі 200 тисяч доларів щомісяця, останнім часом привертає до себе багато уваги завдяки своєму зовнішньому вигляду. Співачка нещодавно схудла на понад 40 кілограмів і виглядає приголомшливо. Зараз вона демонструє свою підтягнуту фігуру, а також нову зачіску, і її шанувальники в захваті від нового образу.

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Кларксон вразила глядачів свого ток-шоу, коли вийшла на сцену в облягаючій червоній сукні. Співачка доповнила образ парою сережок і черевичками. Вона також зробила повний макіяж і нову зачіску, що одразу помітили шанувальники, повідомляє Hello.

Раніше Келлі Кларксон носила довге світле волосся, укладене хвилями і розділене посередині. Однак, одягнувши свою розкішну червону сукню, вона також продемонструвала темніший колір волосся. Крім того, вона забрала пасма в елегантну зачіску, яка підкреслила риси її обличчя. Звичайно, найбільшою зміною став чубчик, що спадав на лоб.

«Вона виглядає приголомшливо!!!» — написав один з шанувальників в Instagram.

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«Келлі, я в захваті від твого нового гардеробу», — написав інший. «Дівчино, ти виглядаєш на 20 років молодшою», — прокоментував третій користувач соціальних мереж. «Ви виглядаєте чудово в цій червоній сукні», — написав ще один. «Вбивча сукня», — погодився інший.

Так співачка виглядала до схуднення

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Келлі Кларксон відкрито розповідає про свій шлях до схуднення. Вона розповіла, що вирішила стати здоровою після того, як у неї діагностували переддіабет. Співачка стверджує, що після того, як почула діагноз, вона вирішила взяти своє здоров'я під контроль. Звичайно, вона виглядає чудово, і шанувальники щасливі за неї, оскільки вона випромінює більше впевненості, ніж будь-коли.

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