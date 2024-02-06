Колишній «Холостяк» Чмерковський втретє стане батьком

Український хореограф, колишній учасник шоу «Холостяк» Макс Чмерковський, дружина якого влітку народила другого сина, знову стане батьком. Танцівниця Пета Маргатройд завагітніла втретє лише через чотири місяці після народження другого сина.

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Про це Макс і Пета повідомили в інстаграмі. Вони опублікували відео, на якому жінка повідомила про вагітність по відеозвязку. Вона поскаржилася на погане самопочуття, зїла квашений огірок, поставила дві пляшечки для малюків та натякнула, що їм знадобиться більше помешкання. Коли Макс зрозумів про що йдеться, не зміг стримати сліз.

«У нас буде дитина! Так, ми знаємо, що в нас щойно народилася дитина! Це було дуже несподівано (через 4 місяці після пологів з Ріо), але ми дуже щасливі і готові скоро стати сім'єю з п'яти осіб!» — написала Пета під відео.

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Для них третя вагітність стала справжнім дивом. Адже пара давно мріяла про дітей, проходили лікування та пережили викидні й невдалі ЕКЗ.

«Після всього, через що ми пройшли з викиднями та ЕКЗ, ми надзвичайно щасливі і знаємо, що нам надзвичайно пощастило, коли це диво сталося з нами. Ми просто щасливі, що нарешті можемо повідомити вам гарну новину», — поділилася Пета.

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Нагадаємо, Макс Чмерковський та Пета Маргатройд одружилися 2017 року. Подружжя виховує двох синів — 7-річного Шая та 7-місячного Ріо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що співачка Джамала вагітна втретє. Також телеведуча Лілія Ребрик стане багатодітною мамою.

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Фото: instagram.com/maksimc

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