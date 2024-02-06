Не вагаючись направив підбитий штурмовик у ворожу колону: на Київщині поховали льотчика, тіло якого повертали два роки

У селі Зазимʼя Київської області перепоховали героя, якого через окупацію спочатку поховали поблизу Нової Каховки. 25-річний Андрій Антихович у ніч на 24 лютого 2022 року був на бойовому чергуванні і одним із перших вступив у бій із ворогом на півдні України, йдеться в некролозі.

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«Шлях повернення Героя додому був довгим. Адже спочатку його було поховано в населеному пункті Антонівка Херсонської області, який поки що знаходиться під російською окупацією. Тіло пілота вдалося повернути лише наприкінці грудня 2023 року».

Андрій Антихович народився 21 травня 1996 в Бахмачі. Закінчив гімназію, потім Чернігівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Він не бачив свого життя інакше, тільки з небом, тому без вагань вирішив стати льотчиком та вступати до Харківського військового університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

«З 2018 року проходив військову службу в 299 бригаді тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Молодий, розумний, яскравий і харизматичний Андрій любив небо і ним жив. У ніч з 23 на 24 лютого 2022 Андрій перебував на бойовому чергуванні і одним з перших став на захист України.

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26 лютого 2022 року капітан Андрій Антихович, здійснюючи бойовий виліт на літаку Су-25 на Херсонському напрямку, виявив ворожі колони та завдав по них успішного вогневого ураження, чим затримав просування росіян. На жаль, ворог влучив у літак. І коли постало питання катапультуватись чи знищити клятих загарбників — не вагаючись направив підбитий штурмовик у ворожу колону. Капітан загинув на найвищому піку, у розквіті молодих сил".

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Указом Президента України Андрій Антихович нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. У Зазимʼї проживають батьки воїна. Саме тому там його і поховали.

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«Льотчики не вмирають, вони йдуть у небо назавжди. Андрій Антихович доєднався до небесної ескадрильї, ставши ангелом-охоронцем на небі».

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