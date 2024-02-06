Президент Володимир Зеленський, який нещодавно знову побував на передовій, доручив Кабінету міністрів та Генеральному штабу створити у структурі ЗСУ Сили безпілотних систем як окремої структури. Відповідний указ глава держави видав у вівторок, 6 лютого.

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У своєму вечірньому зверненні до українців Зеленський зазначив, що створення нового роду військ повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом.

«Дрони — безпілотні системи — довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі — це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки — це також дрони», — нагадав президент.

Він також окреслив пріорітетні завдання перед органами влади: створити спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, налагодити ефективне тренування, систематизацію досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу.

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А тим часом, за повідомленням Telegram-каналу «Армія дронів», український бойовий робот, керований з повітря, вперше в історії зміг знищити позиції окупантів на передовій.

«Нещодавно вперше в історії була операція, у якій бійці БпАК з неба коригували безпілотний наземний дрон з турелю під час знищення особового складу росії. Такого в історії військової справи ніколи не було — це надзвичайно кльово», — зазначив командир екіпажу БпЛА «Кара небесна» 4-ї бригади «Рубіж» Національної гвардії Андрій Отченаш.

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Нагадаємо, що українські безпілотники вражають ворожі об'єкти і далеко за межами України — як це днями сталося у російському волгограді.

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