«Не відповідає Конституції»: омбудсмен розкритикував новий законопроєкт щодо мобілізації напередодні голосування у Раді

Вже цього тижня у Верховній Раді можуть розглянути законопроєкт про мобілізацію, раніше внесений урядом. Це стало можливим завдяки тому, що напередодні закінчився термін, відведений для подання альтернативних проєктів закону. Не виключено, що це може відбутися ще до 9 лютого.

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Варто зазначити, що урядовий документ викликав чимало нарікань, у тому числі й з боку обмудсмена Дмитра Лубінця.

«На жаль, урядовий законопроєкт № 10449 щодо правил мобілізації і цього разу має низку суперечливих норм… Нормативний казус є у питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку. Тут питання у відмітках: формулювання „зняти“ та „виключити“ з військового обліку (яке вказується у військовому квитку) на практиці стає проблемою, яка потребує урегулювання. У законопроєкті йдеться й про те, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з країни. Однак, згідно з вимогами статті 17 Конституції України, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Тож ці пропоновані зміни суперечать Конституції України», — зауважив він.

Також Дмитро Лубінец звернув увагу на положення, якими пропонують зобов'язати реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, за невиконання якого останні мають нести відповідальність. Це положення, на думку омбудсмена, також не відповідає Основному Закону, Закону України «Про захист персональних даних», правовим позиціям Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя.

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У той же час уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив, що брав участь у нараді з міністром оборони Рустемом Умєровим, та дійшов висновку, що зазначений законопроект необхідно ухвалити у парламенті в першому читанні. А до другого читання зауваження від Офісу омбудсмана можна врегулювати.

Нагадаємо, що в Раду було внесено й альтернативний проєкт закону щодо мобілізації та демобілізації.

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Фото зі сторінки Сухопутних військ ЗСУ

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