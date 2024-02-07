Арсена Жумаділова, який обіцяв прозорі аукціони для армії, уже піймали на непрозорості

Держпідприємство Міноборони «Агенція закупівель у сфері оборони», яку було створено у рамках реформування системи закупівель для потреб ЗСУ і яку контролює Арсен Жумаділов, витрачає сотні мільйонів гривень з бюджету на власні потреби. За даними політичного експерта Олексія Голобуцького, лише на відрядження співробітників агенції українці заплатять зі своїх кишень понад 29 млн грн.

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«Туди (у цю суму) увійде оплата за квитки, готелі (п'ятизіркові?), оренда авто (класу люкс?) і подібні послуги. Агенція перебуває у віданні Міноборони України. Якщо вона пробила собі таку колосальну суму лише на робочі відрядження, виникає логічне питання: невже виявилась настільки ефективною за короткий час свого існування? Спойлер: ні, не стала», — сказав експерт.

Також він повідомив, що агенція Жумаділова витрачає гроші, наприклад, на дорогі телевізори собі в кабінети.

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Експерт нагадав, що минулого року Міноборони під гаслами реформи державних закупівель для ЗСУ створило два нових держпідприємства — «Агенцію закупівель у сфері оборони» і «Державний оператор тилу». Контроль над новоствореними ДП отримав ставленик міністра оборони Жумаділов.

«Все, як завжди, починалось красиво і з лозунгами боротьби з корупцією. Була проголошена мета — створити прозорі та ефективні механізми закупівель для армії. Але по факту так не вийшло», — впевнений Голобуцький.



Як приклад він навів тендер від 2 лютого на постачання продуктів харчування для ЗСУ на 3,7 млрд грн. В умовах тендеру агенція прописала вимогу до учасників: мати не менше 25 приміщень (складів або комплексів) в одному кластері. Фактично це означає, що постачальник, який відповідає всім вимогам, але не має 25 приміщень у близькості від військових та польових частин (бо не було жодних підстав їх мати), не може брати участь у конкурсі.

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«Скоріш за все, хтось з учасників торгів має саме таку кількість приміщень, тому умови були виписані саме під нього, — припускає експерт. — От вам і прозорість».

Крім того, вартість набору харчування несподівано збільшилась із 120 до 139,38 грн. Таким чином вартість лоту зросла на 1,5 млрд грн.

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«Для агенції Жумаділова це жирний улов. Річ у тім, що два згадані держпідприємства фінансуються за рахунок комісії у розмірі 0,4% від суми кожного контракту. Отже вони зацікавлені не у якості чи здешевленні лотів, а виключно у їхньому здорожчанні… У мене лише одне питання до Жумаділова: де обіцяні реформи?» — сказав Голобуцький.

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