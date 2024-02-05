Заплановані перетворення у державній системі закупівель Міноборони не відбулися, і ситуація не тільки не покращилася, а навіть погіршилася, пише на ФБ політичний експерт Михайло Шнайдер.

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Забезпечувати зміни мав Арсен Жумаділов — людина міністра оборони Рустема Умєрова.

«Бо сталося те, що й мало статися: всі розмови про реформу державної системи закупівель Міноборони, на жаль, на превеликий жаль, так і залишились розмовами», — написав Шнайдер.

Експерт нагадав, що ідея полягала в тому, аби усунути від закупівель відповідний департамент МО як такий, що був неодноразово критикованим. Замість нього було створено два нових державних підприємства, котрі мали діяти незалежно — ДП «Агенція закупівель у сфері оборони» і ДП «Державний оператор тилу». Але, по-перше, Департамент продовжив працювати. По-друге, обидва ДП очолив Арсен Жумаділов. Іншими словами, закупівлі все одно тривали під наглядом Міноборони.

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«Лише в кінці січня „Агенцію закупівель у сфері оборони“ очолила інша особа. Весь цей час „незалежні“ компанії діяли у повній залежності від людини міністра оборони», — зазначає Шнайдер.

Негативу додав, на його думку, ще один чинник — комісія за укладені контракти, яка йде на утримання обох ДП. Замість того, аби закупати дешевий товар у тій кількості, яка потрібна для війська, ДП обирають найдорожчі номінації у найбільшій кількості. Вся причина — у 0,4% від суми контрактів, вважає Шнайдер.

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«Останні приклади: „Державний оператор тилу“ оголосив тендери на закупівлю двох дорогих телевізорів і кількох дорогих мікрофонів, а „Агенція закупівель у сфері оборони“ купує бронежилети за ціною, вищою, ніж три місяці тому, і це ті самі жилети, і той саме постачальник», — пише експерт.

Не побільшало порядку й у сфері торгів на постачання харчів для армії. Передбачалося, що таке постачання буде розділене на товарне та сервісне (коли один постачальник готує їжу, а інший — доставляє), але фактично розділення не відбулося.

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«Чому так? Тому що є 0,4%. Чим більше сума контракту, тим більше отримають ДП. Раніше Жумаділов казав, що у світі подібні посередницькі компанії отримують значно більшу комісію — навіть 7%, тому чекаємо, коли 0,4% перетворяться на 0,5, 0,6, 0,7…» — прогнозує Шнайдер.

Він додає, що усі ці перетворення в Міноборони були названі реформою та боротьбою з корупцією…

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