Впливова американська газета The Wall Street Journal (WSJ) опублікувала статтю, в якій підбиваються підсумки журналістського розслідування загибелі засновника російської приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євгена Пригожина. Нагадаємо, за офіційною версією, яку озвучив Кремль, пригожин загинув внаслідок аварії літака.

ВІДЕО ДНЯ

WSJ прямо заявляє, що авіакатастрофа була вбивством, організувати яке доручив секретар Ради безпеки рф микола патрушев. Такого висновку журналісти дійшли після спілкування з джерелами в західних спецслужбах та одним із колишніх офіцерів російської розвідки.

За словами співрозмовників видання, патрушев ще влітку 2022 року почав попереджати володимира путіна про зростаючий вплив пригожина. Однак тоді російський диктатор залишив цю інформацію поза увагою, тим більше, що «вагнерівці» досягали певного успіху у війні проти України.

Колишній офіцер російської розвідки стверджує, що все змінилося у жовтні 2022 року, після того, як пригожин зателефонував путіну і «у грубій формі поскаржився на брак боєприпасів».

РЕКЛАМА

Їхню розмову чув патрушев. Він тут же скористався цією нагодою і переконав путіна дистанціюватися від пригожина. Секретар радбезу наполягав на тому, що засновник ПВК став небезпечним і перестав поважати авторитет Кремля.

WSJ зазначає, що до грудня 2022 року всім у найближчому оточенні путіна «стало ясно, що патрушев переміг». Президент ігнорував публічні заяви пригожина про брак боєприпасів та не відповідав на його дзвінки.

РЕКЛАМА

В результаті 23 червня 2023 року пригожин підняв заколот. У цей момент патрушев «взяв владу у свої руки». Він організував «шквал телефонних дзвінків», щоб переконати пригожина припинити заколот. Він дзвонив зокрема офіцерам, які симпатизують засновнику ПВК. Сам пригожин на дзвінки із кремля не відповідав.

Саме патрушев зателефонував правителю білорусі олександру лукашенку та президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву. Він хотів, щоб вони стали посередниками у питанні залагодження конфлікту. Співрозмовники WSJ стверджують, що дзвінок Токаєву був страховкою на випадок найгіршого сценарію. Передбачалося, що якщо армія рф не зможе стримати найманців пригожина, то Казахстан направить до росії свої війська як послугу у відповідь за введення сил ОДКБ в країну на тлі масових заворушень у січні 2022 року. Однак Токаєв відмовився, стверджують джерела WSJ.

РЕКЛАМА

Колишній офіцер російської розвідки повідомив, що на початку серпня 2023 року, коли заколот «вагнерівців» уже завершився і вони мали відсиджуватися в білорусі, патрушев наказав своєму помічнику приступити до підготовки операції «усунення пригожина».

Представники західних спецслужб стверджують, що пізніше путіну показали ці плани. Господар кремля не заперечував.

23 серпня пригожин чекав, доки його приватний літак Embraer Legacy 600 перевірять у московському аеропорту перед польотом. За словами джерел у західних спецслужбах, саме у цей момент під крило підклали невелику бомбу. Незабаром після вильоту з Москви літак упав у Тверській області. Усі 10 людей на борту, у тому числі пригожин та командир ПВК «Вагнер» Дмитро Уткін, загинули.

Безперечно, кремль заперечував і продовжує заперечувати будь-яку причетність до загибелі пригожина.

Ось і зараз прессекретар путіна дмитро пєсков заявив про публікацію в WSJ: «Ми бачили цей матеріал, але не хотіли б це коментувати. Тому що навряд це піддається коментуванню, подібні матеріали. Останнім часом, на жаль, The Wall Street Journal любить займатися продукуванням pulp fiction».

Раніше західна розвідка встановила, що «вагнерівці» були добре підготовлені до повстання і їм допомагали.

Тим часом у росії з'явився новий пригожин — власник приватної військової компанії «Паладін» Георгій Закревський виступив із різкою критикою військового керівництва російської федерації, а також володимира путіна.

Стоп-кадр відео

191

Читайте нас у Facebook та Instagram