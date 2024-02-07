«Як відкупитися від ТЦК»: шахраї розсилають повідомлення від імені Сергія Притули

Шахраї використали ім’я відомого громадського діяча та волонтера Сергія Притули. Вони розсилають повідомлення начебто від імені його команди, в яких пропонують допомогу в оформленні документів, як уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Одразу озвучують розцінки. Зокрема, за документ, який дозволяє перетинати кордон просять 13200 доларів. При чому, повідомлення розсилають російською мовою.

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Про це розповів Притула на своїй сторінці в інстаграмі та закликав не реагувати на подібні пропозиції шахраїв. Він вже звернувся до кіберполіції.

«З пустого профілю. Російською мовою. Як відкупитись від тцк і як звалити з України. Нуууууу… все сходиться! Точно Сергій Притула Team. Не ведіться на цей розводняк!!! До кіберполіції вже звернулись», — написав Притула.

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Він наголошує, попри те, що волонтерам все важче залучати кошти, потрібно продовжувати донатити.

Раніше акторка Катерина Тишкевич, яку лікарі буквально витягли з того світу, попередила шанувальників про аферистів, які діють від її імені та просять грошей на її лікування.

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Фото: instagram.com/siriy_ua

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