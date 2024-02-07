37.55 / 38.08 40.63 / 41.30
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Як відкупитися від ТЦК»: шахраї розсилають повідомлення від імені Сергія Притули

16:59 7 лютого 2024
Сергій Притула

Шахраї використали ім’я відомого громадського діяча та волонтера Сергія Притули. Вони розсилають повідомлення начебто від імені його команди, в яких пропонують допомогу в оформленні документів, як уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Одразу озвучують розцінки. Зокрема, за документ, який дозволяє перетинати кордон просять 13200 доларів. При чому, повідомлення розсилають російською мовою.

Про це розповів Притула на своїй сторінці в інстаграмі та закликав не реагувати на подібні пропозиції шахраїв. Він вже звернувся до кіберполіції.

«З пустого профілю. Російською мовою. Як відкупитись від тцк і як звалити з України. Нуууууу… все сходиться! Точно Сергій Притула Team. Не ведіться на цей розводняк!!! До кіберполіції вже звернулись», — написав Притула.

РЕКЛАМА

Він наголошує, попри те, що волонтерам все важче залучати кошти, потрібно продовжувати донатити.

Раніше акторка Катерина Тишкевич, яку лікарі буквально витягли з того світу, попередила шанувальників про аферистів, які діють від її імені та просять грошей на її лікування.

РЕКЛАМА

Фото: instagram.com/siriy_ua

РЕКЛАМА

79

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Данило Гетьманцев

У нардепа Гетманцева знайшли дивну «схему» в декларації: він орендує у Франції у власної матері квартиру для родини

військові

«Неформальна термінологія»: в Україні не знають, що робити з ухилянтами

Оксана Гутцайт

«Я плакала. А ракети все летіли без перерви»: телеведуча Оксана Гутцайт про випробування під час великої війни

Поліція

Перевірте ваші долари: шахраї наповнили Західну Україну підробленою валютою (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту