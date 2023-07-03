Сергій Притула похизувався червоним дипломом

Громадський діяч та волонтер Сергій Притула, який залишив телевізійну кар’єру, у 42 роки став випускником. Він закінчив Український Католицький університет у Львові та здобув диплом магістра.

Притула показав фото з випуску та похизувався червоним дипломом. Тепер він має ще й вищу освіту у сфері публічного управління та адміністрування. Каже, що навчатися під час війни було непросто.

«Навчатися під час війни — це складно як з моральної точки зору, так і логістично. Тому я щиро вдячний Силам оборони України, що дали можливість закінчити навчання, написати та захистити магістерську», — написав Сергій Притула в інстаграмі.

Він також подякував своїм однокурсникам, які пішли захищати країну від російських окупантів.

Привітати Сергія прийшов його син Дмитро. «Син сказав, що це якось дуже дивно — прийти до батька на випускний швидше, ніж батько до нього», — поділився Притула.

«ФАКТИ» також повідомляли про те, що замість Притули новим ведучим шоу «Хто зверху?» став Богдан Шелудяк.

Колишня партнерка Сергія по проекту Леся Нікітюк зі сльозами на очах спростувала чутки про впливового коханця.

Фото: instagram.com/siriy_ua

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