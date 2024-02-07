Рада відправила у відставку міністра у справах ветеранів Лапутіну

Кадрові зміни, про необхідність яких раніше заявляв президент Володимир Зеленський, розпочалися з відставки міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.

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Як повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк, звільнення Лапутіної підтримали 302 парламентаря.

Фото Железняка

За його словами, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства. «Всі виступаючі, як і від влади так і опозиції, розносили у виступах міністра. А сама вже ексміністр не прийшла на звіт», — додав він.

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Нагадаємо, що суспільство дуже різко відреагувало на чутки щодо можливого звільнення Головкома ЗСУ Валерія Залужного. Також джерела заявляли, що разом з ним може піти й начальник Генштабу Сергій Шаптала.

Фото зі сторінки Мінветеранів

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