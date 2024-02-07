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Україна

Звільнення Залужного: головком повідомив своєму оточенню, чим буде займатися після відставки

14:27 7 лютого 2024
Валерій Залужний

В Україні найближчими днями звільнять Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це повідомив один з високопоставлених представників команди президента України Володимира Зеленського, пише «Українська правда».

За даними джерела, звільнення пройде спокійно. Залужний вже внутрішньо прийняв, що точно йде з посади.

«Валерію Федоровичу точно не потрібні жодні мітинги чи заворушення. Якщо, не дай Бог, хтось щось почне робити, то він тут же вийде із закликами, «що якщо комусь кортить продемонструвати героїзм, то йдіть на фронт», — повідомило джерело у Генштабі.

Головнокомандувач ЗСУ оголосив своєму найближчому оточенню, що в разі відставки збирається зайнятися своїм здоров'ям. Також, можливо, він розпочне викладацьку діяльність.

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Як писали «ФАКТИ», раніше ЗМІ повідомили, що президент Володимир Зеленський може замінити не лише Головкома ЗСУ Залужного, а й начальника Генштабу Сергія Шапталу.

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