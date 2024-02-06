«Такі дискусії не сприяють оборонним зусиллям»: як на Заході реагують на звільнення Залужного

Володимир Зеленський хоче реорганізувати структуру політичного і військового керівництва країни. Й заявив, що «розмірковує» про звільнення головкома Валерія Залужного та ще низки чільних чиновників. Про це він розповів в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1.

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Як повідомляють деякі американські ЗМІ, Зеленський нібито викликав головнокомандувача до свого кабінету минулого тижня і повідомив йому про його неминучу відставку. Кажуть, що президент також запропонував Валерію Залужному нову посаду. Невідомо, що це може бути. Однак, як кажуть, останній відмовився. Серед можливих наступників на посаді верховного головнокомандувача називають командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та начальника військової розвідки Кирила Буданова. Невідомо, як уряд Байдена відреагував на можливий план звільнення Залужного.

У минулому між Зеленським і Залужним неодноразово виникали розбіжності. У нещодавно опублікованій статті для американського телеканалу CNN генерал критикував, серед іншого, те, що не вдалося наростити достатню бойову потужність через опір в Україні.

Цей крок може бути ризикованим для Володимира Зеленського.

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«Залужний надзвичайно популярний в Україні — згідно з соціологічними опитуваннями, він навіть популярніший за самого президента. Якби генерал балотувався на політичну посаду, він міг би стати загрозою для президента. Втім, досі Залужний завжди заперечував такі амбіції», — пише видання t-online.

Як стверджує The Japan Times, журналісти якого розмовляли з українськими солдатами, його звільнення може викликати обурення в армії. «Тоді буде повстання», — цитує газета слова одного з солдатів.

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Валерія Залужного вважають невибагливим і прогресивним. Він є першим українським головнокомандувачем, який не був підготовлений за стандартами радянської армії. Його також вважають тактично підкованим і зацікавленим у західних військових стандартах. Він також забезпечив модернізацію системи командування в українській армії. Під його керівництвом солдати отримали право голосу у прийнятті важливих рішень, додає видання t-online.

Відповідаючи на запитання про ймовірний розрив між Зеленським та Залужним, генерал-майор Крістіан Фрейдінг, керівник спеціального штабу з питань України при Федеральному міністерстві оборони Німеччини, сказав, що такі дискусії не сприяють оборонним зусиллям України в довгостроковій перспективі.

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«Звичайно, ми спостерігаємо за цими дискусіями між військовим і політичним керівництвом. І, звичайно, ми сподіваємося, що Україна збереже ту єдність, яка зробила її сильною в обороні своєї країни в останні місяці і роки», — сказав генерал-майор.

Ранніше повідмлялося, що Зеленський підтвердив, що «думає про заміну» Залужного: «Однозначно потрібне перезавантаження».

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