«Не можу перестати сміятись»: Брітні Спірс поділилася відвертим фото з сестрою Джеймі Лінн

42-річна поп-зірка, яка нещодавно вибачилася перед Джастіном Тімберлейком, опублікувала фото, зроблене у 2002 році, на якому вона зображена з сестрою Джеймі Лінн Спірс, якій зараз 32 роки.

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«Згадуємо минуле!!! Я не можу перестати сміятися», — підписала Брітні Спірс знімок, на якому вона зображена з Джеймі Лінн.

Фотографія була зроблена у вересні 2002 року, коли сестри перебували за лаштунками нью-йоркського театру Ніла Саймона на зустрічі з акторами «Лаку для волосся», за даними Getty Images. На фото Брітні розмовляє з кимось, а її сестра задумливо дивиться у далечінь, пише People.

Брітні на світлині в чорній водолазці і джинсах з низькою посадкою, а Джеймі Лінн у помаранчевій футболці, окулярах і кепці в стилі ньюсбой.

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Брітні та Джеймі Лінн публічно ворогували з початку 2022 року через вихід мемуарів Джеймі Лінн «Те, що я повинна була сказати: сім'я, слава і як це зрозуміти». З тих пір Брітні відкрито розповіла про стосунки з сестрою у своїх мемуарах «Жінка в мені», які вийшли в жовтні 2023 року.

«Вона завжди буде моєю сестрою, і я люблю її та її прекрасну сім'ю, — писала вона тоді про Джеймі Лінн. — Я працюю над тим, щоб відчувати більше співчуття, ніж гніву по відношенню до неї і до всіх, хто, як мені здається, скривдив мене».

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Нагадаємо, що в одному з епізодів британського реаліті-шоу у листопаді минулого року Джеймі Лінн відповіла на запитання про поточний стан їхніх з Брітні стосунків: «Я люблю свою сестру».

Раніше повідомлялося, що трек Брітні Спірс Selfish 2011 року випередив новий сингл Тімберлейка в хіт-параді.

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