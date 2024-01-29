Насправді люблю його пісні: Брітні Спірс вибачилася перед Джастіном Тімберлейком

Брітні Спірс вибачилася перед Джастіном Тімберлейком за те, що розповіла у своїх мемуарах про те, що зробила аборт під його тиском під час стосунків.

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Це призвело до того, що музиканта, який на той момент вирішив відновити музичну кар'єру, сильно розкритикували шанувальники співачки, пишуть зарубіжні ЗМІ.

«Я хочу вибачитись за деякі речі, про які я написала у своїй книзі. Якщо я образила когось із людей, які мені щиро небайдужі, мені дуже шкода», — написала вона в Instagram.

Також Брітні похвалила нові пісні Тімберлейка.

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«Я в захваті від нової пісні Джастіна Тімберлейка Selfish. Вона така гарна. P. S. Пісня Sanctified теж вау», — написала колишня зірка.

Юні Брітні і Джастін

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Зазначимо, що пост Брітні з'явився незабаром після того, як її шанувальники, бажаючи помститися її колишньому коханому, підняли її стару пісню Selfish на вершину чарту iTunes у США, через що вона обігнала однойменну пісню Тімберлейка.

Скандал навколо мемуарів Спірс серйозно позначився на репутації Джастіна Тімберлейка: шанувальники Брітні дуже болісно сприйняли розповідь про її переживання через аборт. Тімберлейка почали цькувати — він був змушений навіть закрити коментарі у своєму інстаграмі. За словами інсайдерів, це позначилося навіть на його стосунках із дружиною Джесікою Біл, яка не знала про аборт Брітні. Але подружжю, зважаючи на все, вдалося врегулювати відносини.

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За Тімберлейка заступилися друзі: репер Тімбаленд заявив, що Джастіну потрібно було «вдягнути на Брітні намордник», але пізніше вибачився за свої слова після цькування, що обрушилося на нього.

Як відомо, Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк зустрічалися три роки, з 1999 по 2002 рік. На момент початку відносин Брітні було 17 років, а Джастіну — 18. Їхнє розлучення було гучним: з'явилися чутки, що вони розлучилися через зраду Брітні, а незабаром Тімберлейк записав пісню Cry Me a River, у кліпі на яку розповідається про зраду дівчини. Спірс у своїх мемуарах розповіла, що насправді її покинув Джастін, причому зробив це по СМС.

Нагадаємо, що через останні скандальні заяви Спірс Тімберлейк опинився на межі розлучення зі своєю дружиною, акторкою Джессікою Біл.

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