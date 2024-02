Битва колишніх: трек Брітні Спірс Selfish 2011 року випередив новий сингл Тімберлейка в хіт-параді

Новий сингл Джастіна Тімберлейка конкурує з треком 13-річної давнини. Після того, як співак зробив своє довгоочікуване музичне повернення з Selfish, шанувальники Брітні Спірс відреагували на реліз її колишнього хлопця, відправивши однойменну пісню на вершину чартів iTunes. Хоча вона лише недовго була на першому місці, Selfish Спірс досі тримається на другому місці, а Selfish Тімберлейка — на третьому, пише видання Entertainment Weekly.

Тімберлейк випустив Selfish 25 січня. Трек, який став першим сольним синглом зірки за останні шість років, миттєво піднявся в чартах iTunes. Однак Selfish Спірс стала несподіванкою, оскільки вийшла 13 років тому. Вона увійшла як одна з чотирьох бонусних пісень до делюксового видання сьомого студійного альбому Спірс Femme Fatale.

Чому ж Selfish знову з'явилася на світ? Схоже, шанувальники Спірс хотіли, щоб її пісня затьмарила Тімберлейка після драми з The Woman In Me.

У книзі Спірс звинуватила Тімберлейка в тому, що він неодноразово зраджував їй протягом їхніх трирічних стосунків. Це було лише одне з кількох шокуючих тверджень Спірс про Тімберлейка. Інше стосувалося того, що пара ледь не створила сім'ю. Хоча вони не планували завагітніти, Спірс не бачила в цьому трагедії і хотіла залишити дитину. Однак, оскільки Тімберлейк не хотів бути батьком, Спірс зрештою вирішила зробити аборт, який вона назвала однією з найбільш болісних речей, які вона коли-небудь пережила.

Почувши про інциденти, пов'язані з парою, шанувальники Спірс розкритикували Тімберлейка за те, як він погано поводився з поп-зіркою, коли вони були разом.

Джерело розповіло In Touch, що Тімберлейк був вражений книгою Спірс. Реакція, яку він отримав від її фанатів, була настільки сильною, що нібито змусила його зробити крок назад від центру уваги.

Джерело пояснило: «Книга не виставляє Джастіна в хорошому світлі, і він це добре усвідомлює. Через негативну реакцію він скасував виступи в клубах, які мали на меті просувати його майбутній альбом».

Хоча минули місяці з моменту виходу The Woman In Me, шанувальники Брітні Спірс, судячи з їхньої реакції на пісню Тімберлейка Selfish, явно не відійшли від цієї драми.

Раніше повідомлялося, що Брітні Спірс вибачилася перед Джастіном Тімберлейком: «Насправді люблю його пісні».

