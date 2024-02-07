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Суспільство та люди

Можна оформити у будь-якій точці світу: у «Дії» запускають послугу повернення залізничних квитків

17:45 7 лютого 2024
Укрзалізниця

Компанія «Укрзалізниця», яка нещодавно запустила казковий «Різдвяний експрес», розробила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків. Про це повідомили в компанії.

«Хочете повернути квиток онлайн, а послуга вже закрита або недоступна? Відтепер оформити претензійне повернення квитків можна онлайн — з Дією! Укрзалізниця цифровізувала процес, тож тепер достатньо оформити електронну версію заяви й підписати її Дія. Підписом», — йдеться у повідомленні.

Для цього треба:

- перейти за посиланням https://services.uz.gov.ua
- вибрати вкладку Претензійне повернення квитків
- заповнити електронний бланк заяви, дотримуючись інструкцій на сайті
- підписати заяву за допомогою Дія. Підпису
- дочекатись результатів розгляду заяви

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«Час розгляду заяви залишається незмінним, а оформити її можна з будь-якої точки світу. Оформлення претензійного повернення квитків можливе в конкретних випадках з підтверджувальними документами чи відмітками», — повідомили в компанії.

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«Укрзалізниця» ще допрацьовує сервіс, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше. Претензійне повернення діє на квитки, придбані в застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті та для групових квитків, оформлених у касі.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно «Укрзалізниця» запустила сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців.

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