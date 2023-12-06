«Укрзалізниця» запустила сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців: як ним скористатися

До Дня Збройних Сил України «Укрзалізниця» запустила онлайн сервіс спеціального замовлення квитків для військовослужбовців на порталі: https://services.uz.gov.ua/military.

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«Тож у разі відсутності квитків у продажу забронювати їх військовослужбовці можуть онлайн», — ідеться у повідомленні оператора.

Залишити заявку на порталі можна не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Після цього на вказану замовником адресу електронної пошти прийде спеціальний код. Викупити за ним квиток в касі потрібно не пізніше, ніж за 1 годину до відправлення поїзда, предʼявивши військовий квиток або посвідчення офіцера.

Спецзамовлення квитків наразі доступне на 17 поїздів, які є найпопулярнішими серед військовослужбовців. Зокрема, йдеться про маршрути до наближених до зони ведення бойових дій міст та у зворотньому напрямку.

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Бронювати квитки військовослужбовці можуть як для себе, так і для побратимів, з якими разом збираються в дорогу.

«Віримо, що це дозволить спростити життя тим, кому ми зобовʼязані свободою та життям», — прокоментував новацію голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

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Нагадаємо, що до зимових свят «Укрзалізниця» також «реанімувала» «Лижний експрес» для любителів активного зимового відпочинку у Карпатах.

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