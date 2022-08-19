«Вірю, що обов'язково повернеться додому»: мати дівчини-парамедика з «Азовсталі» розповіла про її долю в Оленівці

Родичі військовополонених, які захищали «Азовсталь», попри те, що з ними немає зв'язку, вірять у їхнє повернення додому.



Так, Світлана, мама парамедика Катерини (позивний «Пташка») впевнена, що побачить доньку, яка зараз перебуває у полоні в окупованій Оленівці на Донеччині. Про це жінка розповіла в етері Espressо.



Вона впевнена, що ні українська влада, ні міжнародні організації не забувають про їхніх дітей, які потрапили у російський полон, і роблять все можливе, щоб звільнити маріупольських героїв.



«Мені розповіли, що моя Катюша знаходиться в Оленівці. Щодо умов утримання, то які там можуть бути умови. Ми можемо про це знати лише зі слів тих, хто повернувся додому в рамках обміну. Тобто якась інформація дійшла до нас», — розповіла. Світлана.



З перших днів повномасштабного вторгнення Катерина приїхала до Маріуполя, де надавала допомогу пораненим людям. «Пташка» стала фактично однією з легенд оборони «Азовсталі», завдяки неймовірній мужності та оптимізму на тлі обстрілів, смертей та дефіциту їжі. Її ніжний і душевний голос неодноразово ставав справжнім «променем світла» у темних підвалах оточеного комбінату.



Понад місяць мати нічого не знала про доньку. Жінка вірить, що її Катя повернеться додому якнайшвидше.



Як повідомляли «ФАКТИ», рашисти мають намір провести самосуд над українськими захисниками «Азовсталі».



Крім того, окупанти планують у День Незалежності України влаштувати у Маріуполі провокацію з численними жертвами — завдати удару по будівлі, де хочуть влаштувати «суд» над «азовцями».

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