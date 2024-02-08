Компенсація за зруйноване ворогом житло: хто має право та як отримати

Через постійні обстріли та бомбардування ворога житло частини українців зазнало пошкоджень чи взагалі було знищено. Тому держава пішла назустріч постраждалим громадянам — вони можуть отримати компенсацію.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили в Благодійному фонді «Право на захист».

Зокрема, можна отримати кошти на відбудову чи нове житло, або допомогу з ремонтом.



«Отримання компенсації за зруйноване житло через війну передбачено законом», — пояснила адвокаційна координаторка БФ «Право на захист» Ксенія Гедз.

Задля отримання компенсації, за її словами, необхідно здійснити певну послідовність кроків.

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«Компенсацію можна отримати за знищений об'єкт житлової нерухомості, який вже неможливо або економічно недоцільно ремонтувати, а також за пошкоджені об'єкти, які можуть бути відновлені», — пояснює фахівець.

Компенсацію можна отримати за:

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квартиру;

будинок садибного типу, садовий або дачний будинок;

об'єкт, що тільки будувався і вже мав несучі конструкції.

Повний перелік таких об'єктів є в тексті закону.

Серед умов отримання компенсації такі:

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об'єкт житлової нерухомості має бути розташований на території України, яка на момент повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року не була тимчасово окупованою;

його знищення чи пошкодження відбулося внаслідок війни, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Отримати компенсацію можуть громадяни України, які є:

власниками пошкодженої або знищеної житлової нерухомості;

замовниками будівництва;

особами, які здійснили його фінансування;

членами житлових кооперативів, які викупили нерухомість, але ще не оформили право власності на неї та їхніми спадкоємцями.

Також на компенсацію мають право об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, якщо йдеться про пошкоджене спільне майно такого будинку, тобто компенсацію отримають всі без вийнятку.

Компенсація не передбачена для осіб:

до яких застосовані санкції;

які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України;

їхніх спадкоємців.

Якщо житлову нерухомість було знищено, держава пропонує два способи надання компенсації:

у вигляді надання грошових коштів для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку;

фінансування придбання або інвестування у будівництво квартири, іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного будинку із використанням житлового сертифікату.

Якщо будинок пошкоджений частково, компенсація надається:

шляхом виконання робіт, пов'язаних з будівництвом для відновлення пошкодженого об'єкта;

надання будівельної продукції для таких робіт;

надання грошових коштів для виконання робіт та придбання будівельної продукції.

Кошти перераховуються на поточний рахунок отримувача компенсації із спеціальним режимом використання.

Нагадаємо, що в Україні також набирає обертів послуга «єОселя» в «Дії» — завдяки їй вже 6 916 українських родин придбали власне житло.

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