«Полетіла у засвіти душа найдобрішої людини у світі»: Римма Зюбіна втратила рідну людину

Відома українська акторка театру й кіно Римма Зюбіна втратила рідну людину. В її родині сталося горе — померла її мама. Про це артистка повідомила на своїй сторінці у Facebook. Пані Віра пішла з життя в одній з лікарень Ужгорода. Нещодавно їй виповнилося 85 років.

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«2 січня ми радісно, красиво відсвяткували 85 років моєї мами, а 3 лютого полетіла у засвіти душа найдобрішої людини у світі», — написала Римма Зюбіна. Вона розповіла, що здоров'я її мами підірвали стреси. Вона дуже близько сприймала війну та її наслідки для країни. А в грудні в квартирі жінки сталася пожежа, що також негативно вплинула на її стан.

«У грудні 2023 року в її квартирі в Ужгороді сталася жахлива пожежа, вони з моїм племінником Артуром могли загинути, але, знову ж таки, дивом врятувалися, але вже цей стрес забрав останні життєві сили мами», — розповіла акторка.

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Вона також повідомила, що говорила з мамою по телефону буквально за кілька годин до її смерті. Все було нормально. Подруги Римми якраз навідали пані Віру й поділилися світлинами.

«В „останній день“ до мамулі до лікарні прийшли мої ужгородські подружки і зробили для мене селфі. Написали, що погодували маму, що їй краще, щічки рожеві. Я запитала, чи треба мені їхати до Ужгорода, бо готова була. Але таке світле фото говорило, що все буде добре. За дві години після цього останнього фото, мама заснула і дива вже не сталося», — написала акторка.

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Фото: instagram.com/rimma_ziubina

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