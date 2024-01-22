Дружина Віталія Білоножка вперше розповіла про підступну хворобу артиста

Народна артистка України Світлана Білоножко дала перше інтерв’ю після втрати чоловіка — легендарного співака Віталія Білоножка, який пішов з життя 9 січня.

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Вона поділилася спогадами про коханого та розповіла про підступну хворобу, яка прискорила відхід артиста. За її словами, Віталій Васильович мав цукровий діабет.

«Він себе не дуже добре почував. Цукровий діабет давав про себе знати. Ми лікувалися, ходили на крапельниці. Все було наче добре. Напередодні стало не дуже добре. Я викликала швидку. Лікарі сказали, що потрібна термінова госпіталізація. Діабет — це дуже підступна хвороба. Начебто все йшло як слід. І раптом 9 січня вранці зателефонували сину Євгену. І він говорить: «Мамо, сказали, що татко помер», — ледве стримуючи сльози розповіла Світлана в інтервʼю для Rostyslove Production.

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Також вона зізналась, що здоров'я Віталія підірвали ковід і війна. Артист дуже близько сприймав ситуацію, переживав за кожного воїна. Попри застереження лікарів, продовжував палити. Останнім часом він не хотів з'являтися на публіці. Казав, що потужно заспіває після перемоги. Не хотів, щоб прихильники бачили його засмученим, не в тому ресурсі, в якому він був завжди.

«Він не хотів, щоб його бачили трохи втомленим, що він відчуває біль, що не все гаразд. Він хотів вилікуватися, і казав: „Ох, я тоді заспіваю, тримайтеся“. Це єдина причина. Він не з’являвся в публічних місцях, не хотів. Він все чекав, що буде краще, але продовжував курити і нікого не слухав. Невід'ємне від нього це було, на жаль. Прикро», — додала Світлана Білоножко.

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Нагадаємо, Віталія Білоножка поховали в Києві на Байковому кладовищі.

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