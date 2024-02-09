Не починайте нових справ і тримайте себе в руках: що астрологи радять знакам зодіаку у «важку» п'ятницю, 9 лютого

Останній день робочого тижня, на який раніше астрологи давали поради всім представникам зодіакального кола, вважають часом, коли духовне має превалювати над матеріальним. У п'ятницю, 9 лютого, варто зосереджуватися на глобальних та першорядних питаннях, не розпорошуючи сили на другорядне. Втім, старт нових проєктів та ухвалення важливих рішень варто відкласти на інший час.

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Овен

День напружений і завантажений. Потрібно постаратися не витати в хмарах, інакше не встигнете закінчити всі справи до наміченого терміну. Овнам доведеться багато спілкуватися, знайомитися і відвідувати різні місця. Нетривала прогулянка дасть змогу відчути себе бадьоріше й енергійніше, інформує Ukr.Media.

Телець

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Зірки рекомендують призначати всі важливі справи і зустрічі на першу половину дня, коли рівень енергії буде високим. Якщо щось не виходить, відкладіть це на інший час, не намагайтеся закінчити справу будь-що-будь. Ваша надмірна завзятість може негативно позначитися на самопочутті.

Близнюки

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Сьогодні вдалий час, щоб відмовитися від чогось старого, такого, що вже застаріло, і звільнити місце для нового й цікавого. Якщо 9 лютого у вас є розпочата справа, приділіть їй більше уваги і доведіть до потрібного вам результату. З обережністю спілкуйтеся з малознайомими людьми, не будьте відвертими.

Рак

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Не варто планувати на сьогодні важливих справ або зустрічей. Обставини будуть швидко змінюватися, проблеми виникають у найнесподіваніших місцях, і Ракам необхідно швидко реагувати на те, що відбувається. Можливо, ви дізнаєтеся секрет когось із вашого близького оточення. Збережіть його в таємниці.

Лев

Краще прокинутися раніше і взятися до справ із самого ранку. Ваша енергія на високому рівні, тому день має бути плідний і завантажений роботою. Спілкування також буде найбільш вдалим у першій половині дня. Не починайте справ, які не зможете завершити до вечора, не відкладайте їх на потім.

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Діва

День із підвищеним емоційним фоном. Дівам буде складно тримати себе в руках, долаючи неприємності та затримки 9 лютого. Це стосується як робочих питань, так і особистих стосунків. Якщо ви самотні, то зірки попереджають, що романтичні побачення і нові знайомства краще перенести.

Терези

Із самого ранку Терезам складно зосередитися на роботі й не відволікатися на розмови, телефон або на особисті проблеми. Не беріть додаткової відповідальності, а свою безпосередню роботу краще виконувати з ким-небудь із колег. Не відкладайте справи, постарайтеся закінчити їх сьогодні.

Скорпіон

День підходить для рутинної щоденної роботи, яка вам добре знайома. Складні справи будуть виконуватися з помилками і дуже повільно, тому 9 лютого не варто їх починати. Якщо ви з кимось посварилися, поговоріть відверто, вибачтеся, з'ясуйте всі спірні моменти, виправте помилки.

Стрілець

Сьогодні плани, які ви так довго виношували, можуть здійснитися. Невеликі проблеми або неприємності вас не зупиняють: зробіть зусилля, і мета буде досягнута. Імовірні корисні знайомства, які Стрільці зможуть використати у своїй подальшій діяльності.

Козоріг

Не відмовляйтеся від своїх планів або ідей, навіть якщо колеги сьогодні ставляться до них негативно. Поділіться думками з професійними людьми, можливо, ви отримаєте слушну пораду або пропозицію про співпрацю. Конструктивна суперечка або обмін думками буде корисний Козорогам.

Водолій

Спілкування сьогодні буде складним, оточення не розуміє вас і не підтримує ваші ідеї. Обмежте контакти, сконцентруйтеся на роботі й не відволікайтеся на непотрібні розмови. Вечір також краще провести на самоті. Подивіться фільм, займіться своїм хобі.

Риби

Роздуми та самоаналіз 9 лютого допоможуть Рибам зрозуміти свої помилки, визначити вектор руху, розставити пріоритети. Важливі переговори пройдуть вдало: ви зможете довести свою точку зору і знайти нових однодумців. Не поспішайте, працюйте в комфортному ритмі.

Про те, що віщують карти Таро знакам зодіака до кінця лютого, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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