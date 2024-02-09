У Києві назвали вулицю на честь захисників України братів Чибінєєвих: чим вони відомі

В Києві у рамках дерусіфікації та увічнення пам'яті українських героїв перейменували кілька вулиць та скверів. Зокрема, Повітрофлотський проспект віднині називається проспектом Повітряних Сил.

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Як повідомляють в ГУР МО України, одна з вулиць у Дарницькому районі столиці перейменована на четь братів Чибінєєвих, яки загинули в боях за Україну.

Валерій Чибінєєв — Герой України, офіцер ГУР МО України, став на захист держави з початку війни у 2014 році. Самовіддано обороняв Київ у перші дні повномасштабного вторгнення. Поліг смертю хоробрих 3 березня 2022 року у битві з росіянами біля Гостомеля. Його брат Роман Чибінєєв — воїн легендарної 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, командир відділення. Захищав Україну на сході і півдні з 2016-го. Загинув у бою з російськими окупантами 11 квітня 2019 року.

Фото ГУР МО

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Рішення про перейменування низки вулиць в столиці напередодні ухвалила Київрада.

Солом’янський район:

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проспект Повітрофлотський — проспект Повітряних Сил;

вулиця Білгородська — вулиця Василя Овсієнка.

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Деснянський район:

вулиця Миколи Матеюка — вулиця Василя Іваниса.

Святошинський район:

вулиця Булгакова — вулиця Вахтанга Кікабідзе;

бібліотека імені О. Блока — бібліотека імені Гната Юри.

Подільський район:

провулок Яблочкова — провулок Компанійський;

безіменному скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 присвоєно ім’я Ґолди Меїр.

Дарницький район:

вулиця Чернігівська — вулиця Братів Чибінєєвих.

Печерський район:

вулиця Павла Скоропадського — Бессарабський проїзд.

Шевченківський район:

безіменному скверу на вулиці Жилянській присвоєно ім’я Лідії Гончаренко.

Нагадаємо, що минулого місяця вулиці Сурикова в Солом'янському районі була перейменована на честь міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, який загинув в авіатрощі в Броварах минулого року.

Фото з мережі

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