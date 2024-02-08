В Києві перейменували Повітрянофлотський проспект: яка його нова назва

Київ продовжує позбуватись радянських топонімів та пам'ятників часів СРСР. Так, в четвер, 8 лютого, в столиці перейменували Повітрофлотський проспект.

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Тепер він називатиметься на честь Повітряних Сил. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

За словами мера, у рамках дерусифікації на засіданні Київради змінено назви низки столичних вулиць та проспектів. Частина з них тепер називатиметься іменами українських полеглих героїв та буде пов’язана із ЗСУ.

Зокрема, йдеться про перейменування Повітрофлотського проспекту в проспект Повітряних сил.

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«За таку назву виступають кияни, виступає керівництво Генштабу та ГУР, наші військові. Маємо звернення від них. І це питання ми вже обговорюємо давно. Тому вважаю, що час вже поставити крапку», — зазначив Київський міський голова.

«Повітряні сили щодня і щоночі боронять небо, збивають дрони та ракети, що летять на українські міста та села. І наші захисники заслуговують на те, щоб висловити їм шану і вдячність!» — резюмував мер столиці.

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Як відомо, Повітрофлотський проспект простягається від вулиці Чорновола та проспекту Перемоги до аеропорту «Київ». Проходить через Шевченківський та Солом'янський райони.

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У жовтні 2023 року за дорученням командувача Повітряних Сил Збройних Сил України Миколи Олещука, військові звернулися з проханням про перейменування проспекту до столичної влади.

Нагадаємо, раніше депутати Київради перейменували сотні вулиць, провулків, проспекти та бульвари, назви яких пов’язані з росією чи з радянським минулим.

А на монументі «Батьківщина-мати», який став символом незламності українського народу, замість радянського герба встановили герб України.

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