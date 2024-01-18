Одну з вулиць Києва перейменували на честь загиблого глави МВС Дениса Монастирського
В річницю авіакатастрофи в Броварах Київської області депутати Київради підтримали перейменування вулиці Сурикова в Солом'янському районі. Тепер вона називатиметься на честь загиблого міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.
Як повідомляє Офіційний портал Києва, загалом у процесі дерусифікації та з метою увіковічення українських Героїв у столиці перейменували та найменували 29 об’єктів. Такі рішення щодо перейменувань були прийняті сьогодні, 18 січня, на пленарному засіданні Київської міської ради більшістю депутатів.
Печерський район:
вулиця Салтикова-Щедріна — вулиця Сергія Миронова;
скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком присвоєно ім'я Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла;
скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім’я Миколи Мозгового.
Шевченківський район:
провулок Тропініна — провулок Анатолія Кудрицького;
вулиця Отто Шмідта — вулиця Князя Володимира Мономаха;
вулиця Академіка Туполєва — вулиця Мрії;
частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) — вулиця Праведників.
Святошинський район:
вулиця Григорія Онискевича — вулиця Павла Глазового;
вулиця Анатолія Пантелькіна — вулиця Володимира Гапоненка;
бульвар Кольцова — бульвар Миколи Руденка;
вулиця Миколи Краснова — вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;
вулиця Спартаківська — вулиця Бахчисарайська;
вулиця Огарьова — вулиця Олександра Оксанченка;
вулиця Червонозаводська — вулиця Олексія Бездольного.
Дніпровський район:
вулиця Бажова — вулиця Сергія Набоки;
вулиця Плеханова — вулиця Бориса Мартоса;
вулиця Комбінатна — вулиця Дениса Рачінського;
вулиця Петра Запорожця — вулиця Чорних Запорожців.
Солом’янський район:
вулиця Бакуніна — вулиця Олега Афанаса;
провулок Металістів — провулок Оксани Вороніної;
вулиця Академіка Карпінського — вулиця Академіка Возіанова;
провулок Федосєєва — провулок Мар’яна Гаденка;
вулиця Сурикова — вулиця Дениса Монастирського.
Подільський район:
вулиця Верещагіна — вулиця Ворзельська.
Голосіївський район:
вулиця Сєченова — вулиця Зої Бутенко.
Деснянський район:
безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву «площа Героїв Чернігова»;
вулиця Тургенєва — вулиця Михайла Осадчого.
Дарницький район:
вулиця Канальна — вулиця Гліба Бабича.
Оболонський район:
вулиця Єрмака — вулиця Михайла Гориня.
Також у столиці перейменували п’ять бібліотек, назви яких були пов’язані з ідеологічними постатями росії:
• бібліотека імені Костянтина Симонова — «Бібліотека на Воскресенці»;
• бібліотека імені Володимира Маяковського — «Бібліотека на Русанівці»;
• бібліотека імені Максима Горького — бібліотека імені Миколи Куліша;
• бібліотека імені В. Дубініна для дітей — «Бібліотека імені Дмитра Білоуса для дітей»;
• бібліотека імені М. Чернишевського — «Бібліотека на Дегтярівській».
Як повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, у річницю фатальної авіакатастрофи в Броварах колеги, друзі та рідні вшанували пам’ять загиблих. У церемонії покладання квітів на Байковому цвинтарі взяли участь спікер парламенту Руслан Стефанчук, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, голова Нацполіції Іван Виговський та інші.
Як писали «ФАКТИ», досудове розслідування авіакатастрофи з очільником МВС у Броварах завершено.70