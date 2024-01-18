Одну з вулиць Києва перейменували на честь загиблого глави МВС Дениса Монастирського

В річницю авіакатастрофи в Броварах Київської області депутати Київради підтримали перейменування вулиці Сурикова в Солом'янському районі. Тепер вона називатиметься на честь загиблого міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.

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Як повідомляє Офіційний портал Києва, загалом у процесі дерусифікації та з метою увіковічення українських Героїв у столиці перейменували та найменували 29 об’єктів. Такі рішення щодо перейменувань були прийняті сьогодні, 18 січня, на пленарному засіданні Київської міської ради більшістю депутатів.

Печерський район:

вулиця Салтикова-Щедріна — вулиця Сергія Миронова;

скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком присвоєно ім'я Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла;

скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім’я Миколи Мозгового.

Шевченківський район:

провулок Тропініна — провулок Анатолія Кудрицького;

вулиця Отто Шмідта — вулиця Князя Володимира Мономаха;

вулиця Академіка Туполєва — вулиця Мрії;

частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) — вулиця Праведників.

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Святошинський район:

вулиця Григорія Онискевича — вулиця Павла Глазового;

вулиця Анатолія Пантелькіна — вулиця Володимира Гапоненка;

бульвар Кольцова — бульвар Миколи Руденка;

вулиця Миколи Краснова — вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;

вулиця Спартаківська — вулиця Бахчисарайська;

вулиця Огарьова — вулиця Олександра Оксанченка;

вулиця Червонозаводська — вулиця Олексія Бездольного.

Дніпровський район:

вулиця Бажова — вулиця Сергія Набоки;

вулиця Плеханова — вулиця Бориса Мартоса;

вулиця Комбінатна — вулиця Дениса Рачінського;

вулиця Петра Запорожця — вулиця Чорних Запорожців.

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Солом’янський район:

вулиця Бакуніна — вулиця Олега Афанаса;

провулок Металістів — провулок Оксани Вороніної;

вулиця Академіка Карпінського — вулиця Академіка Возіанова;

провулок Федосєєва — провулок Мар’яна Гаденка;

вулиця Сурикова — вулиця Дениса Монастирського.

Подільський район:

вулиця Верещагіна — вулиця Ворзельська.

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Голосіївський район:

вулиця Сєченова — вулиця Зої Бутенко.

Деснянський район:

безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву «площа Героїв Чернігова»;

вулиця Тургенєва — вулиця Михайла Осадчого.

Дарницький район:

вулиця Канальна — вулиця Гліба Бабича.

Оболонський район:

вулиця Єрмака — вулиця Михайла Гориня.

Також у столиці перейменували п’ять бібліотек, назви яких були пов’язані з ідеологічними постатями росії:

• бібліотека імені Костянтина Симонова — «Бібліотека на Воскресенці»;

• бібліотека імені Володимира Маяковського — «Бібліотека на Русанівці»;

• бібліотека імені Максима Горького — бібліотека імені Миколи Куліша;

• бібліотека імені В. Дубініна для дітей — «Бібліотека імені Дмитра Білоуса для дітей»;

• бібліотека імені М. Чернишевського — «Бібліотека на Дегтярівській».

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, у річницю фатальної авіакатастрофи в Броварах колеги, друзі та рідні вшанували пам’ять загиблих. У церемонії покладання квітів на Байковому цвинтарі взяли участь спікер парламенту Руслан Стефанчук, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, голова Нацполіції Іван Виговський та інші.

Як писали «ФАКТИ», досудове розслідування авіакатастрофи з очільником МВС у Броварах завершено.

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