«Ми сплатили неймовірно велику ціну за те, щоб бути тут, у цьому місці й у цей час»: Масі Найєм — про відставку Залужного
«Дякую вам, Валерій Залужний! — написав після заміни Головкома ЗСУ юрист та військовий Масі Наєйм. — Як буде далі — ніхто не знає. Чи може бути гірше? Так. Чи може бути краще? Так. Але важливо памʼятати інше. Ціна.
Ми сплатили неймовірно велику ціну за те щоб бути тут, в цьому місці і в цей час.
Війна продовжується.
Вже сьогодні вночі і завтра зранку на лінії фронту продовжаться бої. І так буде ще багато днів далі.
Головне. В нас попереду основна битва і в день перемоги ми не всі залишимось живими.
Нам, як соціальній системі, треба навчитись гуртуватись в темні часи, а не нападати на своїх і шукати винних. Щоб більшість таки вижила.
У перемоги багато батьків, а поразка — завжди сирота. (с)"
Фото зі сторінки Масі Найєма
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