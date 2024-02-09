«Ми сплатили неймовірно велику ціну за те, щоб бути тут, у цьому місці й у цей час»: Масі Найєм — про відставку Залужного

Офицер ЗСУ, юрист і громадський діяч Масі Найєм вважає, що українцям потрібно навчитись гуртуватись в темні часи, а не нападати на своїх і шукати винних.

«Дякую вам, Валерій Залужний! — написав після заміни Головкома ЗСУ юрист та військовий Масі Наєйм. — Як буде далі — ніхто не знає. Чи може бути гірше? Так. Чи може бути краще? Так. Але важливо памʼятати інше. Ціна.

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Ми сплатили неймовірно велику ціну за те щоб бути тут, в цьому місці і в цей час.

Війна продовжується.

Вже сьогодні вночі і завтра зранку на лінії фронту продовжаться бої. І так буде ще багато днів далі.

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Головне. В нас попереду основна битва і в день перемоги ми не всі залишимось живими.

Нам, як соціальній системі, треба навчитись гуртуватись в темні часи, а не нападати на своїх і шукати винних. Щоб більшість таки вижила.

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У перемоги багато батьків, а поразка — завжди сирота. (с)"

Фото зі сторінки Масі Найєма

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