«Ситуація була дещо інша»: Даша Трегубова зізналась, чому не шкодує про знімання в кліпі «Ленінграду»

Відома акторка та телеведуча Даша Трегубова, яка повернулася до України та продовжує працювати тут під час війни, прокоментувала свою участь у кліпі російського гурту «Ленінград». У 2020 році вона разом з Тарасом Цимбалюком зіграли головні ролі у відео.

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За словами Трегубової, вона не шкодує про той досвід і не відчуває провину. Але їй неприємно, що те рішення обурило частину суспільства.

«Мені дуже шкода, що це зачепило таку велику кількість люлей. Це єдине, про що я шкодую. Що це багатьох образило. Мені шкода, що це образило моїх прихильників. Але падати на коліна, битися головою я не буду. Я себе поважаю, і поважаю рішення, які були зроблені», — сказала Даша в інтерв’ю Аліні Доротюк.

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Трегубова сказала, що тоді було багато концертів російських виконавців в Україні, знімалося багато фільмів з російськими акторами. І в цьому не вбачили нічого поганого, таким був контекст.

«Потрібно завжди зважати на контекст. Знятися в кліпі „Ленінграду“ після повномасштабного вторгнення — це для мене неприйнятно. В 2020 році ситуація була дещо інша. У нас було безліч концертів російських музикантів, на них ходили українці, у нас знімалися кіно на дві країни», — сказала Даша.

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Вона зізнається, що раніше їй дійсно подобалась творчість «Ленінграду», але пісню «Миг», в кліпі на яку знялася, вважає «гі*няною», проте свою роль вважає класною.

Раніше Тарас Цимбалюк назвав свою участь у згаданому кліпі помилкою. Він зазначив, ми надто поверхнево спіймали війну з 2014 року.

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Також багато українських акторів, які знімалися з російськими акторами у спільних проєктах, визнали цю роботу помилкою. Разом з тим, вони наголошують, що тоді були такі реалії. Ольга Сумська зазначила, що російські артисти приїздили сюди заробляти, а наші — грали другорядні ролі за невисокі гонорари.

Фото: instagram.com/dasha.tregubova

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