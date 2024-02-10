37.63 / 38.10 40.67 / 41.32
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Усик вперше побачив новонароджену донечку: зворушливе фото

9:36 10 лютого 2024
Олександр Усик із дружиною

Непереможний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (21 перемога, 14 з них — нокаутом), у якого наприкінці січня народилася дочка Марія, перервав свій тренувальний табір в Іспанії та вперше побачив свою малечу.

Зворушливе фото батька біля дитячого ліжечка опублікувала в Instagram дружина олімпійського чемпіона Катерина.

Нагадаємо, що Усик мав 17 лютого битися в Саудівській Аравії за титул абсолютного чемпіона світу з британцем Тайсоном Ф'юрі, але бій скасували через розсічення, яке Циганський король отримав в одному зі спарингів. Вже призначено нову дату поєдинку — 18 травня. Щоправда, тепер боксер, котрий зірве поєдинок, заплатить 10 млн доларів штрафу.

РЕКЛАМА

«Я хочу побачити дочку, обійняти її, подякувати дружині, помолитися, побути 2 або 3 дні вдома, і повернутися до зали, бо на мене чекає гарячий ринг», — заявив Олександр Усик перед від'їздом з Іспанії.

Нагадаємо, що, окрім новонародженої Марії, у родині олімпійського чемпіона ще троє дітей — 13-річна Єлизавета, 10-річний Михайло та 8-річний Кирило.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик не стримав сліз, згадуючи емоційний момент прощання з батьком.

Фото Instagram

РЕКЛАМА

287

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дракончик

Левам — вдалі покупки, Терезам — гарний настрій, Козорогам — емоційне перезавантаження: що обіцяють зорі і погода на день Милого Дракончика

Данило Гетьманцев

У нардепа Гетманцева знайшли дивну «схему» в декларації: він орендує у Франції у власної матері квартиру для родини

Подача до столу

Ароматний капусняк по-полтавськи: дуже смачна українська страва

Залужний та Зеленський

Не вистачає коштів: стала відомою причина суперечок між Зеленським та Залужним

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту