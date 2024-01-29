У Олександра Усика народилася донька: відомі зріст, вага та ім'я малечі

Непереможний чемпіон світу WBA, WBO, IBO та IBF з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик (21 перемога, 14 з них — нокаутом), який 17 лютого має битися в Саудівській Аравії з Тайсоном Ф'юрі, вчетверте став батьком, повідомив YouTube-канал Слави Дьоміна.

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Дружина знаменитого боксера Катерина, яка восени засвітила круглий животик, в одному з пологових будинків Києва народила дівчинку вагою майже 5 кілограмів і зростом 58 сантиметрів. Малечу назвали Марією.

Нагадаємо, що олімпійський чемпіон та його дружина вже виховують трьох дітей — 13-річну Єлизавету, 10-річного Михайла та 8-річного Кирила.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Тайсона Ф'юрі народилася сьома дитина.

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