«Вклав медаль у його мертву руку»: Усик не стримав сліз, згадуючи емоційний момент прощання з батьком (відео)

Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик, який зустрівся в Саудівській Аравії з Тайсоном Ф'юрі та підняв Циганського короля на руках, згадав емоційний момент, через який йому довелося пройти на початку своєї кар'єри.

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Пов'язаний він із втратою близької людини — рідного батька, який пішов із життя в 2012-му, за кілька днів після того, як син став олімпійським чемпіоном у Лондоні.

«Він застав момент, як я став олімпійським чемпіоном, але я не встиг приїхати із золотою медаллю до нього, щоб показати нагороду, — поділився Усик в інтерв'ю TNT Sports, при цьому не стримуючи сліз. — Коли я повертався з Лондона, збирався їхати до батька. Купив машину, хотів показати її татові. Мама зателефонувала о третій ночі та сказала, що він помер (від інфаркту. — Авт.). Тож коли я приїхав, тато вже лежав у труні. Я просто дістав нагороду з сумки, вклав медаль у його мертву руку та вийшов із кімнати.

І коли я стояв у компанії всіх цих суперзірок перед боєм Тайсона Ф'юрі з Френсісом Нганну, зі мною спілкувалися Леннокс Льюїс та Майк Тайсон, то я думав про свого тата. Казав: «Я вдячний тобі». І я знаю, що батько бачив, де я стою. Спочатку тато був їхнім фанатом, а потім — моїм. І зараз він іноді приходить мені уві сні за день до поєдинку, посміхаючись при цьому".

Goosebumps



Oleksandr Usyk говорячи про його останній мій бік, що веде твої @Usykaa had us and @bigdaddybunce crying here pic.twitter.com/pzpkMio3Y8 РЕКЛАМА November 3, 2023

Нагадаємо, що сам Олександр у шлюбі з Катериною виховує трьох дітей, також пара найближчим часом чекає на поповнення в сім'ї.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі знову перенесли.

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