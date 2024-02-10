Нарешті разом: з окупації повернули дитину, яка два роки провела далеко від батьків

На підконтрольну територію України з окупації вдалося повернути ще одну малолітню дитину.

Про це 10 лютого повідомили в Мінреінтеграції.

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У відомстві розповіли, що в грудні 2023 року до міністерства звернулася жінка, на ім'я Марія, яка просила допомогти повернути з тимчасово окупованої території Запорізької області її малолітню доньку.

На момент початку повномасштабної війни дівчинка гостювала там у своїх бабусі та дідуся. Виїхати одразу вони не могли, оскільки бабуся була важкохворою. Перевозити її не було можливості. Забирати дівчинку самотужки батькам теж було ризиковано.

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Коли бабусі не стало, Марія звернулася по допомогу.

«І ось після майже двох років, які вони провели нарізно, родина знову об’єдналася», — повідомили в Мінреінтеграції.

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Повернення відбувалося в межах проєкту «Шлях додому». Завдяки спільним зусиллям з «Українською мережею за права дитини» в межах проєкту вже вдалося повернути 56 дітей.

Зазначимо, що станом на початок лютого Україна підтвердила незаконне вивезення 19 546 дітей.

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Також нагадаємо, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої зі справ дітей рф марії львової-бєлової. Їх підозрюють у незаконному вивезенні українських дітей з окупованих територій до росії. А в липні 2023 року Офіс генерального прокурора розпочав розслідування участі білоруського Червоного Хреста в депортації українських дітей.

Фото t. me/dmytro_lubinetzs/



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