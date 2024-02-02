Маленькі українці повернулись додому: з окупації евакуйовано ще чотирьох дітей

Після повернення з російського полону 207 українських військових з окупованої території України вдалося евакуювати ще чотирьох українських дітей.

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Про це повідомили в організації Save Ukraine.

«Іще 4 дітей з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей повернула наша команда Save Ukraine», — йдеться у повідомленні.

Врятованим дітям від 0 до 16 років. Зараз вони перебувають в одному з центрів організації.

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Save Ukraine зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення окупантів вдалося повернути з окупації та з території росії 235 дітей.

Зазначимо, що саме через депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна та омбудсмена марії львової-бєлової.

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Раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що Україні загалом вдалось повернути 517 дітей та 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

У січні 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи схвалила важливу резолюцію, що стосується українських дітей. Вона закликає визнати депортацію українських дітей росією геноцидом українського народу.

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Фото facebook.com/SaveUkraine.center/

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