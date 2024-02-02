37.60 / 38.14 40.93 / 41.64
Київ: +3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Маленькі українці повернулись додому: з окупації евакуйовано ще чотирьох дітей

15:49 2 лютого 2024
Врятований підліток

Після повернення з російського полону 207 українських військових з окупованої території України вдалося евакуювати ще чотирьох українських дітей.

Про це повідомили в організації Save Ukraine.

«Іще 4 дітей з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей повернула наша команда Save Ukraine», — йдеться у повідомленні.

Врятованим дітям від 0 до 16 років. Зараз вони перебувають в одному з центрів організації.

РЕКЛАМА

Save Ukraine зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення окупантів вдалося повернути з окупації та з території росії 235 дітей.

Зазначимо, що саме через депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна та омбудсмена марії львової-бєлової.

РЕКЛАМА

Раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що Україні загалом вдалось повернути 517 дітей та 2828 дорослих, серед яких лише 150 цивільних.

У січні 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи схвалила важливу резолюцію, що стосується українських дітей. Вона закликає визнати депортацію українських дітей росією геноцидом українського народу.

РЕКЛАМА

Фото facebook.com/SaveUkraine.center/

33

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Лазановський та лідер Greenjolly Роман Калин

«Мурахи тілом»: переможець «Голосу країни» переспівав легендарну пісню

бабаки

Дівам — сильна енергетика, Стрільцям — заохочення начальства, Водоліям — успіх у переговорах: гороскоп на День симпатичного бабака

Олександр Педан в суді

«Скільки коштує совість?»: телеведучого Педана захейтили через намагання допомогти корупціонеру

Гороскоп

Починається біла смуга: три знаки зодіаку можуть розраховувати на подарунки долі у лютому-2024

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту