Мама була прокурором: з’явилися подробиці про сім’ю, яку росіяни вбили під час удару по Харкову

В результаті нічного російського удару по Харкову дронами «шахед» загинула прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна.

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Ольга Путятіна

Вона разом з чоловіком та дітьми стала жертвою рф, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Родина Путятіних опинилася в заручниках у вогню, який спалахнув внаслідок російської атаки, всередині свого ж будинку.

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«Загинула прокурор, її чоловік та троє їх синів. Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу — майже 4. Найменший — Павло, йому було лише 10 місяців. Ользі було 35 років», — розповіли в Офісі генпрокурора.

Ольга з чоловіком і одним із синів

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Ольга Путятіна працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012 року. На момент трагедії вона перебувала у декретній відпустці.

Нагадаємо, в ніч на 10 лютого, ворог запустив по Україні 31 ударний безпілотник типу shahed-136/131 з території тимчасово окупованого Криму та російської федерації. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська область. У Харкові дрони атакували нафтобазу. В результаті атаки вогняна суміш охопила чотири вулиці, і люди не могли вийти з будинків. Жертвами атаки росіян стали семеро людей, ще понад півсотні — постраждали.

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Фото Офісу Генерального прокурора



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