Вогняна суміш охопила 4 вулиці і люди не могли вийти з будинків: стали відомі деталі нічного удару ворога по Харкову
В ніч на 10 лютого ворог атакував дронами нафтобазу у Харкові.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що ворожі дрони вдарили по складу паливно-мастильних матеріалів. Всього було запущено щонайменше 10 дронів з ворожої території, збили вісім, два вдарили по нафтобазі.
«Під час влучання стався витік палива. Воно спалахнуло, ця вогняна суміш охопила чотири вулиці, у людей фактично не було шансу і часу вийти фізично навіть з будинків», — сказав голова ОВА.
Синєгубов додав, що через масштабну пожежу було евакуйовано 50 людей, чотирьох витягли фактично з вогню, серед них — дитину.
«Ще зберігається небезпека повторного витоку палива. Один резервуар ще повністю заповнений. наразі наші підрозділи ДСНС локалізували пожежу, однак небезпека ще зберігається. Місце події охороняється, у випадку необхідності розширимо зону евакуації й відселення», — заявив Синєгубов.
Зазначимо, що в ніч на 10 лютого російські окупанти атакували Харків дронами-каімкадзе. Через обстріл стався витік палива, тому спалахнула потужна пожежа. Вона охопила приватні житлові будинки. Було знищено близько 15 будинків. Повідомляється, що внаслідок атаки загинули семеро людей. П'ятеро з них — це одна сім'я з трьома дітьми.
Фото ДСНС305
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