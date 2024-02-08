На тлі загострення дефіциту боєприпасів і занепокоєння щодо західної військової допомоги українська армія в останні місяці перейшла до активної оборони. Водночас Україна сподівається послабити російську військову машину і створити низку дилем для кремля, націлившись на економічно важливий енергетичний сектор путіна, пише Atlantic Council.

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Нещодавні удари безпілотників по об'єктах енергетичного сектору в глибині росії не є абсолютно безпрецедентними. Дійсно, протягом 2023 року Україні вдалося здійснити низку успішних ударів по російських військових об'єктах. Але, на відміну від цих попередніх атак, головною особливістю останньої української кампанії з використання безпілотників є акцент на російських об'єктах з перероблювання, зберігання та експорту нафти та газу.

З початку 2024 року Україна розбомбила низку об'єктів, розташованих за сотні кілометрів від кордону — від Волгограда на півдні до Санкт-Петербурга і Балтійського моря на півночі. Ці українські атаки завдають удару по самому серцю економічного двигуна, який живить військову машину путіна.

Експорт нафти й газу залишається основним джерелом російського ВВП і поки що виявився напрочуд стійким до західних санкцій, причому з'являються нові клієнти, які компенсують втрату європейських споживачів. Видання пише: Україна вирішила запровадити свої власні неформальні та набагато більш прямі санкції проти російського енергетичного сектору. Українське командування вважає, що їхня нова кампанія дальніх ударів з безпілотників може зрештою завдати серйозної шкоди російській економіці, що перетвориться на важіль впливу на кремль. Наразі, однак, масштаби ударів з безпілотників залишаються обмеженими.

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Однією з ключових перешкод є розмір українських систем доставки. Хоча Україна постійно модернізує свій парк безпілотників, наявні в країні БПЛА дальнього радіуса дії не здатні нести боєголовки вагою понад 50 кілограмів. Це означає, що більшість пошкоджень, завданих російським енергетичним об'єктам, відносно легко локалізувати й нейтралізувати. Україна також стикається зі значними труднощами при проходженні повз традиційні російські системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Попри ці обмеження, вже є ознаки того, що українська кампанія дальніх авіаударів має вплив. У повідомленні агентства Bloomberg від 5 лютого зазначається, що тижневі обсяги переробки нафти в росії впали до найнижчого рівня за майже два місяці після того, як два великих нафтопереробних заводи були змушені зупинити роботу після ударів українських безпілотників.

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Наразі переважна більшість засобів протиповітряної оборони росії зосереджена вздовж лінії фронту. Ці системи відіграють вирішальну роль у забезпеченні захисту від українських ВПС і все більш смертоносних українських безпілотників. Оскільки Україна посилює атаки на російський енергетичний сектор, кремлівським очільникам доведеться обирати, чи тримати обмежені системи ППО своєї країни поблизу поля бою в Україні, чи перерозподілити їх для захисту нафтових і газових об'єктів у самій росії.

Обидва сценарії потенційно можуть призвести до серйозних ризиків. Якщо росія не зможе захистити критично важливу нафтогазову інфраструктуру, завжди існує небезпека того, що велика кількість українських атак може завдати серйозної шкоди російській економіці і поставити під загрозу здатність кремля вести війну. Водночас спроби посилити оборону російських енергетичних об'єктів залишили б путінську армію в Україні беззахисною і вразливою.

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Ситуація ще більше ускладнюється залежністю російської енергетичної галузі від західних технологій. Хоча Україна наразі не може завдати серйозної шкоди через відносно скромні можливості повітряних ударів, санкційні обмеження, ймовірно, ускладнять для росії заміну будь-якого західного обладнання, пошкодженого або знищеного українськими безпілотними літальними апаратами.

Ці українські атаки, безумовно, здатні завдати економічного болю, а також посилити тиск на російське командування, щоб воно зменшило протиповітряний захист своєї армії в Україні. Атакуючи російський енергетичний сектор, українське командування намагається відкрити новий фронт у війні і перекроїти поле бою в самій Україні. Нещодавній шквал повітряних ударів по нафтогазовій галузі путіна підкреслює прагнення України повернути війну додому, в росію, навіть попри прийняття стратегії активної оборони вздовж лінії фронту на сході та півдні України.

Раніше воєнні аналітики відзначали, що Україна потопила п’яту частину Чорноморського флоту рф.

Про актульну ситуацію на фронті читайте тут.

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