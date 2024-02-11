«Інакше — катастрофа»: експерт назвав «граничний відсоток» українців, яких можна мобілізувати без шкоди для економіки

Без серйозних збитків для економіки в Україні можна мобілізувати не більше 15 відсотків чоловіків призовного віку — інакше це може призвести до масового закриття підприємств та економічної катастрофи. Про 500 тисяч мобілізованих й не йдеться — у країни немає таких ресурсів.

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Про це в ефірі телемарафону заявив співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач, пише «Апостроф».

«Мобілізація понад 15 відсотків чоловіків, які підлягають призову, може призвести до економічної катастрофи в країні, тому що почнеться масове закриття підприємств», — сказав економіст і додав, що спеціалісти Центру економічного відновлення підрахували: стеля, на яку можна вийти без істотних збитків для економіки, — це 230 тисяч мобілізованих чоловіків.

«Отже, потрібно шукати інший підхід. Через рекрутинг, через використання не стільки витрат, скільки наявного людського ресурсу, який є. Можливо, слід замислитися над тим, щоб поліцейські йшли до лав ЗСУ, а мобілізація відбувалася на користь державної податкової служби, поліції, патрульної поліції. Тобто можна і потрібно взагалі змінити логіку, за якою у нас зараз відбувається мобілізація», — вважає Андрій Длігач.

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Нагадаємо, що днями Верховна Рада України підтримала у першому читанні урядовий закон про мобілізацію.

Фото зі сторінки командування Об'єднаними Силами ЗСУ

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