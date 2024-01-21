Потрібно думати: Зеленський прокоментував необхідність мобілізації ще пів мільйона людей

Президент України Володимир Зеленський, який тільки, но повернувся зі Світового економічного форуму в Давосі, заявив, що не бачить зараз потреби мобілізувати до армії ще приблизно пів мільйона громадян.

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«Я особисто на сьогодні поки що не бачу потреби мобілізувати півм ільйона людей… Не тому що мені зараз хочеться відповісти, комусь сподобатися. Просто це не тільки життя, життя — це номер один. А друга історія — це є відповідні дії і відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що пів мільйона треба мобілізувати», — сказав він в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

Третім фактором, на думку президента, є фінансове забезпечення. Зеленський додав, що на забезпечення мобілізації та військових гроші не приходять від партнерів.

«Тому, коли ми говоримо пів мільйона, нам потрібно думати. Є запит, треба правильно все рахувати», — додав Зеленський.

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Нагадаємо, ще у серпні минулого року президент Володимир Зеленський розповів, що до нього звернулися військові з проханням дати можливість більше мобілізувати людей в армію.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті для The Economist виступив за розширення мобілізації, щоб була можливість замінити солдатів на фронті.

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У грудні Зеленський на прес-конференції заявив, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450−500 тисяч українців. На думку президента, мобілізація в Україні — це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.

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