«Радянська людина»: навіщо кремлівські пропагандисти шукають у росії родичів головкома ЗСУ Сирського

Після того, як Валерія Залужного на посаді Головкома ЗСУ змінив Олександр Сирський, в росії, де останній народився, почали шукати його родичів, «друзів родини», у яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом.

ВІДЕО ДНЯ

Керівник Центру протидії дезинформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко зазначив, що росіяни намагаються навʼязати новому Головкому ЗСУ образ «радянської та російської» людини. Мета кампанії — дискредитація військового керівництва ЗСУ та зниження довіри до Збройних Сил України.

«Важливо памʼятати, що Сирський тривалий час був частиною команди Залужного. Він командував успішними операціями, зокрема зі звільнення Київщини та Харківщини. Вони були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти рф. Команда Сирського складається з молодих командирів, які пішли на підвищення. Це є передумовою для системних покращень у ЗСУ», — заявили у ЦПД РНБО.

Нагадаємо, що українців попередили про фейкові «сайти Залужного», які створюють шахраї. Втім, вони можуть бути пов'язаними і з росіянами, зазначали у Центрі протидії дезінформації.

РЕКЛАМА

Фото Центру

РЕКЛАМА

207

Читайте нас у Facebook