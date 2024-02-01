Соня Морозюк скористалася «схемою» Гринкевичів: як художниця сховала квартири та галерею

Українська «художниця сенсів» Соня Морозюк, яка стала відома широкому загалу через близькість до родини львівського бізнесмена, який потрапив у корупційний скандал з армійськими контрактами, не така проста, як хотіла здаватися. Морозюк вдалося сховати від правоохоронних органів дві квартири та галерею у Києві, йдеться у розслідуванні «Громадського».

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«15 січня Соня Морозюк позичила 6 мільйонів 700 тисяч гривень у своєї мами Ліліани Семенюти. Семенюта — звичайний ФОП, надає різні послуги — від дизайну до прибирання будинків. Також на неї записано ГО «Вік Можливостей», про інший бізнес жінки невідомо. Одна з квартир художниці розташована в ЖК «Альтер Его» на Новопечерських липках. Вартість таких апартаментів стартує від 6 мільйонів гривень. Приблизно стільки ж коштує друга квартира Морозюк, яка знаходиться в ЖК «Пори року», — йдеться у розслідуванні.

Таким чином, через багатомільйонну позику від мами, Соня Морозюк у нотаріуса наклала обтяження на всі три об'єкти нерухомості. У реєстрі це значиться як договір іпотеки. І доки Соня не поверне борги своїй матері, її майно недоступне для арештів і конфіскацій.

«Є Закон України про іпотеку, і там зазначено, що іпотекоутримувач є пріоритетним стягувачем. Тобто майно, забезпечене іпотекою, не можуть забрати», — пояснив дії колишньої нареченої Романа Гринкевича у коментарі «Громадському» юрист Ярослав Бутирін.

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Примітно, що всі дії з нерухомістю сімейство Морозюк провернуло 16 січня, а вже 17 січня «художниця сенсів» оголосила про розрив стосунків із Романом Гринкевичем. Про це вона повідомила у своєму Instagram, де також зазначила, що планує продати всі отримані від нього подарунки та передати кошти на потреби ЗСУ.

«Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвища Гринкевича. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, почуваюся обдуреною та використаною», — написала Морозюк у своєму пості.

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Проте це не завадило їй сховати майно у такий самий спосіб, як зробили інші члени сімейства Грінкевічів.

Так, мати сімейства Світлана Гринкевич виявила справжню «майстерність» для того, щоб не дати накласти арешт на частину майна. Для цього вона передала під заставу за кредитними угодами чотири люксові квартири у Києві та Львові. Як стало відомо, ще у травні 2023 року Світлана Гринкевич придбала дві квартири у Новопечерських липках у Києві на 50 та 123 квадратні метри по сусідству. На той час подібні апартаменти коштували 20 мільйонів гривень.

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Через день після арешту чоловіка, 31 грудня 2023 року, Світлана Гринкевич взяла кредит на 5 мільйонів гривень у якогось Олександра Лапшина. А вже 2 січня вона наклала через цей кредит обтяження на обидві квартири у нотаріуса. У реєстрі це значиться як договір іпотеки. Відповідно, доки борг не буде повернено, квартира недоступна для арештів та конфіскацій.

Ще два об'єкти нерухомості Світлана взяла під заставу вже сама, надавши позику власній матері Ірині Федак. Остання придбала квартиру у клубному будинку A Nova House у Києві вартістю 2 мільйони гривень 8 грудня 2023 року. А вже 15 грудня обидві оформили у нотаріуса договір іпотеки: донька нібито позичила мамі 135 тисяч доларів (понад 5 млн грн), але ще в листопаді. Того ж дня, 15 грудня 2023 року, Світлана Гринкевич та Ірина Федак оформили у нотаріуса ще один договір позики, тепер уже на люксові апартаменти у Львові під 130 квадратів. Вони були придбані у листопаді 2023 року. Така нерухомість коштувала щонайменше 7 мільйонів гривень. Тобто Світлана Гринкевич напередодні арешту чоловіка і після нього віддала під заставу за кредитами чотири квартири загальною вартістю 29 мільйонів гривень.

Раніше ФАКТИ повідомили, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) знайшло майно львівського бізнесмена та осіб, пов'язаних із його протиправною діяльністю.

«Агентство виявило та розшукало такі українські активи фігурантів: житлова нерухомість — 17 (зокрема, 3 квартири у власності дружини Ігоря Гринкевича Світлани; 1 львівська квартира у власності Ярини Гринкевич; 1 львівська квартира у власності Мар'яна Шведа та 2 квартири у власності Софії Морозюк», — йдеться у звіті АРМА.

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