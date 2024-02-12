Українка буде змагатися за можливість представляти Швецію на «Євробаченні-2024»

Українська співачка Марія Сур вже вдруге перемогає у другому турі Мелодіфестивален — Національного відбору на «Євробачення-2024» у Швеції. В цьому році Марія виступила з піснею «Коли я піду», підкоривши глядачів. Вже 9 березня відбудеться фінал конкурсу, де буде обрано представника країни на «Євробачення». Нагадаємо, у цьому році завдяки перемозі співачки Лорін, міжнародний конкурс відбудеться у Мальме (Швеція).

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Марія Сур із Запоріжжя також дійшла до фіналу, але не змогла перемогти Лорін. Дівчина переїхала у Швецію на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вона відома своєю участю у телепроєкті «Голос країни». У Швеції Сур підписала контракт з міжнародним агентством і продовжує займатися творчістю.

«Ми зробили це! — написала Марія на своїй сторінці у соціальній мережі. — Ви зробили це! Вдячна кожному за підтримку».

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«ФАКТИ» писали про те, як проходив Нацвідбір і хто поїде на «Євробачення» представляти Україну.

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