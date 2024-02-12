«путін не зупиниться на Україні»: дипломат про наступну мету рф

Крістоф Гойсґен, президент Мюнхенської конференції з безпеки, на якій з 1963 року обговорюються актуальні світові проблеми, дав інтерв'ю німецькому виданню Rheinische Post. У ньому дипломат розповів, зокрема, про ситуацію в Україні. На запитання, чим закінчиться війна в Україні, він сказав, що в якийсь момент між Україною та росією буде якась угода або, можливо, навіть мирний договір. Однак, на його думку, незалежно від того, як виглядатиме ця угода, путін все одно може її порушити.

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«Тому цього разу, після закінчення війни з росією, Україна потребує надійних гарантій безпеки, бажано членства в НАТО. Тоді путін знатиме, з ким він має справу», — зазначив він.

Це не змінює того факту, що, на думку Гойсґена, росія може здійснити напад на країну — члена НАТО після завершення військових дій в Україні. Голова Мюнхенської конференції з безпеки стверджує, що російський президент зацікавлений у відновленні «великої росії в кордонах колишнього Радянського Союзу».

«Якщо путін не програє війну в Україні, можна очікувати, що він також потягнеться до Молдови чи країн Балтії», — стверджує він.

Тому, на його думку, слід зробити все, щоб надати Україні зброю та військову допомогу, необхідні їй для ефективного захисту від російського агресора й вигнання його зі своєї території.

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«Українці захищають також нашу безпеку та свободу», — сказав він.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку німецьких аналітиків, путін відновить свою армію, щоб знову напасти.

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