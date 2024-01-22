Народний депутат України VIII скликання Борислав Береза дав прогноз на найбличий час та розповів, які події усвіті матимуть велике значення для України.

«1. путіну (до речі, на Заході не виключають, що він може напасти на країни НАТО протягом десяти років), не потрібен кінець війни зараз, — робить кілька прогнозів Борислав Береза на своїй сторінці у соцмережах. — По багатьох причинах.

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Тому шанси закінчення війни до виборів у США дуже мінімальні. Вони нікчемні. Лише диво може закінчити війну у 2024 році. Але я в дива не дуже вірю.

2. Вибори у США відбудуться 5 листопада цього року. Інавгурація на прикінці січня 2025. путін буде чекати, хто прийде до влади у США і в залежності від цього буде вибудовувати свою стратегію. Більше того, з великою вірогідністю можна прогнозувати, що всі процеси можуть початися з травня по серпень 2025 року.

3. Влада вже схиляється до перемовин і почала «прогрів» суспільства. Якщо ситуація з мобілізацією і економікою не зміняться, то перемовини залишаться єдиним варіантом для влади. Перемовини можуть йти для нас, як по позитивному сценарію, так і по негативному. Тут грає багато факторів. Головних три:

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а) наскільки потужною буде допомога партнерів — зброя і гроші;

б) наскільки вдало ми будемо оборонятися та контратакувати;

в) хто саме виграє вибори в США. (поки найкращій варіант для України Ніккі Гейлі).

4. В 2024 році на нас чекає велика кількість криз — від фінансів до питань легітимністі влади, від мобілізації до зростаючої корупції та багато інших. Важливо їх пройти. Інакше — катастрофа. Це треба усвідомити всім. Владі в першу чергу. Питання не про рейтинги та власне ставлення один до одного, а про виживання країни. І це не пафос, а розуміння до чого може призвести «ідеальний шторм». До речі, партнери нас не залишать без допомоги, якщо будуть бачити, що ми спроможні до ефективних дій, захисту держави та не буде загроз демократії. Всі проблеми в середині країни. Нам їх треба буде вирішувати.

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5. Вірогідність Уряду національної єдності я оцінюю на рівні 0,1%. Такий Уряд може з'явитися лише при ситуації, коли все піде кіту під хвіст і ситуація буле нагадувати березень-квітень 2014 року, коли було відносне безвладдя. Лише тоді може з'явитися такий Уряд і це знову буде нагадувати реанімацію вмираючого, як і у 2014-му. Але поки ніщо не передбачає такий хід подій. Але, як ми пам'ятаємо, маленький метелик може змінити хід історії.

Я залишаю цей допис тут і подивимося, що з цього реалізується".

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Фото із соцмереж

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