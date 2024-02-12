У Німеччині вбили юного баскетболіста збірної України (фото)

У Німеччині трагічно загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков, інформує Федерація баскетболу України у Facebook. Раніше ексгравець збірної України загинув унаслідок ракетного обстрілу Львова.

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«Володя та його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) із Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто через те, що вони — українці.

Уся команда провела ніч у лікарні поряд із нашими хлопцями. На жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається у реанімації. Місцева поліція займається справою, на місці злочину були свідки", — йдеться у повідомленні Федерації баскетболу Києва.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, німецька поліція вже затримала злочинця. Також він запевнив, що німецькі медики надають другому постраждалому українцю необхідну медичну допомогу у лікарні Ессена. Стан Артема Козаченка стабільний, загроз його життю немає.

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Володимир Єрмаков з дитинства займався баскетболом та грав у командах «Тейваз» (Боярка) і «5T.E.A.M.-ДЮСШ-12» (Київ).

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2022 року баскетболіст у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи в Болгарії.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що двометрового чемпіона Європи з росії жорстоко побили до втрати свідомості.

Фото Facebook

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