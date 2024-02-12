«Перші 48 років найскладніші»: Наталя Могилевська вразила зізнанням

Популярна співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно стала мамою, показала, як вона вправно відчуває себе на ковзанці. На своїй сторінці у соціальній мережі Наталя виклала відео, на якому у білій шубці та джинсах активно катається на ковзанах під свою пісню «Різдво». Відразу це викликало захоплення у її шанувальників. Багато хто помітив зміни, які відбулися зі співачкою після того, як вона стала мамою двох дівчаток.

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«Кажуть перші 48 років дитинства для дівчинки найскладніші», — зробила підпис під своїм відео Наталя.

Дописувачі відмітили, що Могилевська виглядає дуже щасливою.

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«Відразу видно, що ви нарешті реально щасливі, — написали у коментарях. — У вас зовсім інший погляд став. Ви світитесь від щастя!«

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«Оце клас! — були у захваті шанувальники. — Донькам з такою мамою весело».

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«Як ви круто катаєтесь на ковзанах, просто вау! — поділилися враженнями у мережі. — Як завжди неймовірна».

Могилевська розказала, що ця ковзанка знаходиться у середмісті Києва, а «витягли» її туди доньки.

Нагадаємо, нещодавно Наталя Могилевська випустила чуттєве відео.

«ФАКТИ» писали, що співачка Анна Трінчер присоромила українців за дружбу з росіянами.

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