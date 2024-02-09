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Анна Трінчер присоромила українців за дружбу з росіянами

17:04 9 лютого 2024
Анна Трінчер

Популярна співачка та блогерка Анна Трінчер, яка повернулася з відпочинку на Балі, поділилася своїми спостереженнями про поведінку українців за кордоном. Вона зазначила, що на Балі проводять час чимало співвітчизників і ще більше — росіян. Анну обурило те, що українці дружать з представниками країни-агресора, крутять романи, а потім повертаються в Україну, куди щодня летять російські ракети, які вбивають наших людей. Трінчер вважає неприпустимою таку поведінку.

«От що хочеться сказати стосовно українців за кордоном. Українці за кордоном легітимізують росіян. Вони з ними спілкуються, допомагають, дружать з ними, працюють, сплять, будують стосунки. Потім, повертаючись додому, отримують у свої домівки російські ракети. Отака сувора правда. Сподіваюся, хтось подивиться, знайде в своїй розповіді себе і зробить висновки», — обурилася артистка.

У відповідь Анна отримала в коментарях протилежні думки. Фолловери закликають співачку не узагальнювати.

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