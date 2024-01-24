«Інтимні почуття»: Наталя Могилевська випустила чуттєве відео

Популярна співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно стала мамою, випустила чуттєву пісню та кліп на неї. До тексту хіта під назвою «Під ковдрою» разом з Нікітою Кісельовим долучилася й сама Могилевська. У відео разом зі співачкою зіграли юні актори Назар Борушок, Марк Гордєєв та Емілія Кошин.

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«Моя нова пісня про те, що ховається під ковдрою! — поділилася думками зі своїми шанувальниками у соціальній мережі Могилевська. — Тендітні ніжні почуття, які не для всіх, які потребують захисту від зовнішніх обставин, які тому й мають назву, що вони інтимні. Почуття, які тільки й призначені для спостерігання, тільки для близьких та рідних. Особливо, якщо мова йдеться про дітей. Наше щастя тільки в наших руках. І для цього нічого не потрібно, крім кохання. Тим більше, що хоч одна ковдра вдома є у кожного».

Шанувальники відразу відреагували на новий доробок Наталі, написавши їй слова подяки за чуттєве відео та пісню. Багато хто зауважив, що з материнством Наталя дуже змінилась.

«Дуже ніжний кліп і пісня», — відгукнулись у коментарях.

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«Так співати може тільки мама», — зауважив шанувальник.

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«Наталья, вам материнство очень к лицу, — вирішили у коментарях. - Вы совсем другая».

«ФАКТИ» писали, що Джамала присвятила загиблому другу чуттєву пісню.

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